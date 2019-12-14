The Game Awards 2019 etkinliğinde ödül kazanan oyunlar

Geceye birden fazla kategoride ödül alarak damgasını vuran Death Stranding, yılın oyunu unvanını souls türünün öncüsü From Software‘ın Sekiro: Shadows Die Twice oyununa kaptırdı. Gerek grafikleri, gerek aksiyon mekanikleri gerekse konusu ile Death Stranding’den bir tık önde olan Sekiro: Shadows Die Twice’ın bu ödülü hak ettiğini söyleyebiliriz.

Biz de sizler için The Game Awards 2019 etkinliğinde ödül alan tüm oyunları bir araya getirdik. Bakalım hangi oyun hangi ödülün sahibi olmuş?

The Game Awards 2019 kazananları



Yılın Oyunu: Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision)

Oyuncuların Seçimi: Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems / Koei Tecmo / Nintendo)

En İyi Oyun Yönetimi: Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

En İyi Hikaye Anlatımı: Disco Elysium (ZA/UM)

En İyi Sanat Yönetimi: Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

En İyi Skor / Müzik: Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

En İyi Ses Tasarımı: Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Activision)

En İyi Performans: Mads Mikkelsen (Cliff – Death Stranding)

En İyi Aksiyon Oyunu: Devil May Cry 5 (Capcom)

En İyi Aksiyon Macera Oyunu: Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision)

En İyi Rol Yapma Oyunu: Disco Elysium (ZA/UM)

En İyi Dövüş Oyunu: Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco / Sora Ltd. / Nintendo)

En İyi Aile Oyunu: Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games / Nintendo)

En İyi Strateji Oyunu: Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems / Koei Tecmo / Nintendo)

En İyi Spor / Yarış Oyunu: Crash Team Racing Nitro-Fueled (Beenox / Activision)

En İyi Çok Oyunculu Oyun: Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts)

En İyi Yeni Bağımsız Geliştirici: Gris (Nomada Studio / Devolver Digital)

En İyi Devam Eden Oyun: Fortnite (Epic Games)

En İyi Bağımsız Oyun: Disco Elysium (ZA/UM)

En İyi Mobil Oyun: Call of Duty: Mobile (TiMi Studios / Activision)

En İyi Topluluk Desteği: Destiny 2 (Bungie)

En İyi Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik Oyunu: Beat Saber (Beat Games)

Yılın İçerik Üreticisi: Shroud – Michael Grzesiek

En İyi Espor Oyunu: League of Legends (Riot Games)

En İyi Espor Oyuncusu: Kyle ‘Bugha’ Giersdorf (Immortals, Fortnite)

En İyi Espor Takımı: G2 Esports (League of Legends)

En İyi Espor Etkinliği: League of Legends World Championship 2019

En İyi Espor Koçu: Danny ‘Zonic’ Sørensen (Astralis, Counter-Strike: Global Offensive

En İyi Espor Sunucusu: Eefje “Sjokz” Depoortere

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