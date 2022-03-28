Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. The Godfather’in 50. yılı Oscar Ödül Töreni’nde kutlandı! Ayakta alkışlandılar

The Godfather’in 50. yılı Oscar Ödül Töreni’nde kutlandı! Ayakta alkışlandılar

28.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının kült yapımları arasında gösterilen The Godfather filmi 50. yılını Oscar sahnesinde kutladı. Filmin efsane oyuncuları Francis Ford Coppola, Al Pacino ve Robert De Niro’nun bir araya geldiği törende salondakiler ünlü isimleri ayakta alkışladı.

The Godfather’in 50. yılı Oscar Ödül Töreni’nde kutlandı! Ayakta alkışlandılar

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar, 94. kez sahiplerini buldu. 94. Akademi Ödül törenine geçtiğimiz günlerde vizyona girişinin 50. yıldönümünü kutlayan The Godfather’ı unutmadı. Filmin yönetmeni Francis Ford Coppola ve yıldızı Al Pacino ile 1974'te "The Godfather Part II"da rol alan Robert De Niro, Oscar ödül töreninde birlikte sahneye çıkarak filmde emeği geçen ekibe teşekkür etti.

UKRAYNA’YI DA UNUTMADILAR

Francis Ford Coppola, DeNiro ve Pacino için "Bunun gibi anların samimi ve kısa olması gerektiğini hissediyorum ve harika arkadaşlarımın buraya gelip sizinle kutlamama yardım ettikleri için çok minnettarım. 50 yıl önce bu projeye gerçekten en sıra dışı işbirlikçilerle başladık. Birçoğu efsane ve o kadar çoklar ki hepsini sıralayamam ama hepsini iyi tanıyorsunuz" dedi.

The Godfather romanının yazarı Mario Puzo'ya ve filmin merhum yapımcısı Robert Evans'a teşekkürlerini sunan Coppola, “Yaşasın Ukrayna” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ukrayna-Rusya savaşı Oscar’a da sıçradı! Ünlü oyuncu Sean Penn’den tepki: Zelenskiy konuşturulmazsa...Ukrayna-Rusya savaşı Oscar’a da sıçradı! Ünlü oyuncu Sean Penn’den tepki: Zelenskiy konuşturulmazsa...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oscar’da savaş gerilimi! “Zelenskiy konuşturulmazsa...”Oscar’da savaş gerilimi! “Zelenskiy konuşturulmazsa...”
Rus generalinden olay yaratan ses kaydı! O ifadeler şoke ettiRus generalinden olay yaratan ses kaydı! O ifadeler şoke etti
Ukrayna askerleri şaşırdı! Öyle bir şey yaptı ki...Ukrayna askerleri şaşırdı! Öyle bir şey yaptı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürpertti

Her dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürpertti

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Cinsel organına seks oyuncağı soktu! Sıkışınca....

Cinsel organına seks oyuncağı soktu! Sıkışınca....

“Doğada özgür olmak istiyorum” dedi! Tamamen soyundu

“Doğada özgür olmak istiyorum” dedi! Tamamen soyundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.