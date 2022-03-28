The Godfather’in 50. yılı Oscar Ödül Töreni’nde kutlandı! Ayakta alkışlandılar

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar, 94. kez sahiplerini buldu. 94. Akademi Ödül törenine geçtiğimiz günlerde vizyona girişinin 50. yıldönümünü kutlayan The Godfather’ı unutmadı. Filmin yönetmeni Francis Ford Coppola ve yıldızı Al Pacino ile 1974'te "The Godfather Part II"da rol alan Robert De Niro, Oscar ödül töreninde birlikte sahneye çıkarak filmde emeği geçen ekibe teşekkür etti.

UKRAYNA’YI DA UNUTMADILAR

Francis Ford Coppola, DeNiro ve Pacino için "Bunun gibi anların samimi ve kısa olması gerektiğini hissediyorum ve harika arkadaşlarımın buraya gelip sizinle kutlamama yardım ettikleri için çok minnettarım. 50 yıl önce bu projeye gerçekten en sıra dışı işbirlikçilerle başladık. Birçoğu efsane ve o kadar çoklar ki hepsini sıralayamam ama hepsini iyi tanıyorsunuz" dedi.

The Godfather romanının yazarı Mario Puzo'ya ve filmin merhum yapımcısı Robert Evans'a teşekkürlerini sunan Coppola, “Yaşasın Ukrayna” diyerek sözlerini sonlandırdı.



