Ukrayna-Rusya savaşı Oscar’a da sıçradı! Ünlü oyuncu Sean Penn’den tepki: Zelenskiy konuşturulmazsa...

2022 Oscar Ödül töreni heyecanı Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde sinema severlerin yakındna takip ettiği bir organizasyonla yaşandı. 94. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri’ne törende 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn’in tepkisi damga vurdu. Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e söz verilmemesi durumunda ödüllerini yakacağını dile getirdi.

ZİYARET ETMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinden hemen önce Ukrayna'ya giderek Zelenski'yle bizzat görüşen Penn, Oscar Ödülleri'ne yönelik görüşlerini aktardı. Penn, CNN'e verdiği röportajda, Akademi'nin, Zelenski'ye, Ukrayna'nın mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform sunma yükümlülüğü olduğunu savundu. Senn, “Şu anda bizim ödüllerimizin yapacağı en iyi şey, başkana konuşma fırsatı vermek. Bunu yapmamak için karar verilmiş. Eğer başkana söz verilmezse döndüğümde ödüllerimi yok edeceğim” ifadelerini kullandı.



