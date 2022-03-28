Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Ukrayna-Rusya savaşı Oscar’a da sıçradı! Ünlü oyuncu Sean Penn’den tepki: Zelenskiy konuşturulmazsa...

Ukrayna-Rusya savaşı Oscar’a da sıçradı! Ünlü oyuncu Sean Penn’den tepki: Zelenskiy konuşturulmazsa...

28.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ünlü oyuncu Sean Penn, sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olarak kabul edilen Oscar’ı boykot etmek için çağrıda bulundu. Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu yılki ödül töreninde konuşma yapmasına izin verilmemesi halinde bu zamana kadar aldığı bütün ödülleri herkesin önünde eriteceğini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşı Oscar’a da sıçradı! Ünlü oyuncu Sean Penn’den tepki: Zelenskiy konuşturulmazsa...

2022 Oscar Ödül töreni heyecanı Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde sinema severlerin yakındna takip ettiği bir organizasyonla yaşandı. 94. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri’ne törende 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn’in tepkisi damga vurdu. Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e söz verilmemesi durumunda ödüllerini yakacağını dile getirdi.

ZİYARET ETMİŞTİ

2

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinden hemen önce Ukrayna'ya giderek Zelenski'yle bizzat görüşen Penn, Oscar Ödülleri'ne yönelik görüşlerini aktardı. Penn, CNN'e verdiği röportajda, Akademi'nin, Zelenski'ye, Ukrayna'nın mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform sunma yükümlülüğü olduğunu savundu. Senn, “Şu anda bizim ödüllerimizin yapacağı en iyi şey, başkana konuşma fırsatı vermek. Bunu yapmamak için karar verilmiş. Eğer başkana söz verilmezse döndüğümde ödüllerimi yok edeceğim” ifadelerini kullandı.

2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri'ni kazananlar2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri'ni kazananlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman filminden bu sahne silinmiş! Joker ile karşı karşıya...Batman filminden bu sahne silinmiş! Joker ile karşı karşıya...
Açık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk ettiAçık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk etti
Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban tehdit...”Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban tehdit...”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Seksi pozlarını satıyordu, babası aboneymiş! “Umarım para...”

Seksi pozlarını satıyordu, babası aboneymiş! “Umarım para...”

Açık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk etti

Açık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk etti

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.