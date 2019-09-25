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The Guardian’a göre 21. yüzyılın en iyi 100 filmi

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SİNEMA TV  | 25.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

İngiliz The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladığı yeni bir liste yayınladı. Listenin zirvesinde Paul Thomas Anderson’ın modern başyapıtı There Will Be Blood ilk sırayı alırken, Nuri Bilge Ceylan imzalı Türk filmi Bir Zamanlar Anadolu’da listenin 38. sırasında yer aldı. İşte listenin tamamı...

İngiliz gazetesi The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladığı yeni bir liste yayınladı. Listenin ilk sırasında Paul Thomas Anderson’ın modern başyapıtı There Will Be Blood yer aldı. Onu sırasıyla 12 Years a Slave, Boyhood, Under the Skin ve In the Mood for Love izledi.

Türkiye sinemasından listeye bir film girebildi. Nuri Bilge Ceylan imzalı Bir Zamanlar Anadolu’da listenin 38’inci sırasında yer aldı. Film, Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

Sundance Film Festivali’nde beğeniyle karşılanan The Souvenir ve Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time… in Hollywood listeye girmeyi başaran 2019 yapımı filmler oldu.

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21. yüzyılın en iyi 100 filmi There Will Be Blood Bir Zamanlar Anadolu’da Nuri Bilge Ceylan

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