The Guardian yazarı Karadeniz'e hayran kaldı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın gezi yazarlarından Caroline Eden, Karadeniz'i gezerek bu yörenin önde gelen lezzetlerini tanıttı.

Sinop'ta mantı yiyen ve daha sonra Boyabat'ta ünlü Şekerci Mehmet Gürbüz dükkanına uğrayan Eden, İstanbul'dan karayoluyla geldiği Karadeniz'de tavsiye edilen tüm lezzetleri denemeye çalıştığını yazdı.

"LEZZETLİ, BASİT VE UCUZ"

Sinop'taki "Anadolu'nun Alcatraz'ı olarak tabir edilen, şimdilerde müze olan Sinop Cezaevi'ni de gezen Eden, yazısında bu cezaevinde Türk edebiyatının en çok satan eserlerinden Kürk Mantolu Madonna kitabının yazarı Sabahattin Ali'nin de yattığı bilgisine yer verdi.

Boyabat'ı terk etmeden önce yol kenarındaki lokantalardan birinde mercimek çorbası, kuru fasulye ve içinde 20 tür yeşilliğin bulunduğu bulgur salatası yiyen Eden, yiyeceklerin lezzetli, basit ve ucuz olduğunu, yol üstünde bir şeyler yiyip devam etmek için ideal olduğunu belirtti.

"BEYAZ ALTIN"

Eden, Kastamonu'ya özgü ve 'beyaz altın' olarak bilinen Taşköprü sarımsağına da değinerek bu türün diğer sarımsaklardan 10 kat daha keskin olduğunu bildirdi.