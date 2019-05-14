The Handmaid's Tale 3. sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon fragmanı ve afişi yayınlandı!

İki Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un başrolünde yer aldığı 'The Handmaid's Tale'ın, 3. sezonun başlamasına günler kala yeni afişi görücüye çıktı. ABD yayınından 1 gün sonra, 6 Haziran'dan itibaren yeni bölümlerinin sadece BluTV'de yayınlanacağı dizinin yeni sezon afişinde Offred karakterine hayat veren Elisabeth Moss yer alıyor.

Fragmanı "Devrimin doğuşuna tanık olun" sloganıyla geçtiğimiz haftalarda yayınlanan dizide bu sezon Gilead distopyasında yaşayan Offred'in (Elisabeth Moss) komutanlar, onların acımasız eşleri, evcil Martha'lar ve hizmetçi arkadaşları arasında geçen hayatında yepyeni maceralara tanıklık edeceğiz.

Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Madeline Brewer, Ann Dowd, Max Minghella, Christopher Meloni ve Elizabeth Reaser gibi yıldız isimlerin Moss'la başrolleri paylaştığı 'The Handmaid's Tale'; 'Eureka,' 'Medium' ve 'ER' gibi kült dizilerin yaratıcısı Bruce Miller'ın imzasını taşıyor.

'The Handmaid's Tale', Margaret Atwood'un çok satan, aynı adlı romanından uyarlandı. Distopik yazının en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen hikaye, kadınların çalışma hakkının olmadığı ve devlet mülkü olarak popülasyonu artırmak için damızlık olarak zorlandıkları bir dünyada yaşanan hayatta kalma mücadelelerini işliyor.

