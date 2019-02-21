The Highwaymen filminden altyazılı fragman yayınlandı

3 Oscar adaylığı olan Woody Harrelson ile iki Oscar ödüllü Kevin Costner’ı bir araya getiren Netflix yapımı suç ve drama filmi “The Highwaymen”in ilk altyazılı fragmanı ve posteri görücüye çıktı. Deneyimli aktörlere filmde Oscar ve iki Altın Küre ödüllü Kathy Bates, Kim Dickens, John Carroll Lynch, W. Earl Brown, Thomas Mann, David Furr, Jesse C. Boyd ve Jane McNeill gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise “The Alamo”, “The Blind Side” ve “Mr. Banks” gibi filmlerle tanınan ve son olarak 2016 yılında “The Founder” ile karşımıza çıkan John Lee Hancock üstleniyor.

Kör Nokta'nın yönetmeni John Lee Hancock, The Highwaymen'de Bonnie ve Clyde'ı yakalayan efsane dedektiflerin şimdiye kadar anlatılmamış hikâyesini ekranlara taşıyor. FBI'ın tüm ekipleri ve en yeni adli tıp teknolojisi ülkenin gelmiş geçmiş en kötü üne sahip iki suçlusunu yakalamaya yetmeyince, Teksas Eyaleti Özel Polis Biriminin iki eski üyesi (Kevin Costner ve Woody Harrelson) bu işi halletmek için sezgilerini ve eski usulleri kullanmak zorunda kalır.

“The Highwaymen” 29 Mart tarihinde Netflix’te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



