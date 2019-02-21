Mynet Trend

The Highwaymen filminden altyazılı fragman yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 21.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Başrollerini Kevin Costner ile Woody Harrelson’ın paylaştığı South by Southwest Film Festivali 2019 resmi seçkisi arasında olan The Highwaymen filminden Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.

The Highwaymen filminden altyazılı fragman yayınlandı

3 Oscar adaylığı olan Woody Harrelson ile iki Oscar ödüllü Kevin Costner’ı bir araya getiren Netflix yapımı suç ve drama filmi “The Highwaymen”in ilk altyazılı fragmanı ve posteri görücüye çıktı. Deneyimli aktörlere filmde Oscar ve iki Altın Küre ödüllü Kathy Bates, Kim Dickens, John Carroll Lynch, W. Earl Brown, Thomas Mann, David Furr, Jesse C. Boyd ve Jane McNeill gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise “The Alamo”, “The Blind Side” ve “Mr. Banks” gibi filmlerle tanınan ve son olarak 2016 yılında “The Founder” ile karşımıza çıkan John Lee Hancock üstleniyor.

Kör Nokta'nın yönetmeni John Lee Hancock, The Highwaymen'de Bonnie ve Clyde'ı yakalayan efsane dedektiflerin şimdiye kadar anlatılmamış hikâyesini ekranlara taşıyor. FBI'ın tüm ekipleri ve en yeni adli tıp teknolojisi ülkenin gelmiş geçmiş en kötü üne sahip iki suçlusunu yakalamaya yetmeyince, Teksas Eyaleti Özel Polis Biriminin iki eski üyesi (Kevin Costner ve Woody Harrelson) bu işi halletmek için sezgilerini ve eski usulleri kullanmak zorunda kalır.

“The Highwaymen” 29 Mart tarihinde Netflix’te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

PARTNERBuraya hiç yağmur yağmıyorBuraya hiç yağmur yağmıyor
Oscar sahnesini şenlendirecek isimler belli oldu! Kimler yok ki...Oscar sahnesini şenlendirecek isimler belli oldu! Kimler yok ki...
Yakışıklı aktör dedikodulara daha fazla dayanamadı: 'Beni kimse aramadı'Yakışıklı aktör dedikodulara daha fazla dayanamadı: 'Beni kimse aramadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kevin Costner Woody Harrelson South by Southwest Film Festivali The Highwaymen John Lee Hancock

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'

Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'

Salihli'de yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırtıyor

Salihli'de yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırtıyor

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

Üzerinden araba geçtikçe değerlenen halılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
91. Oscar Ödülleri’nde sahne alacak isimler belli oldu (Oscar 2019)

Oscar sahnesini şenlendirecek isimler belli oldu! Kimler yok ki...

Armie Hammer’dan Batman rolü hakkında ilk açıklama

Yakışıklı aktör dedikodulara daha fazla dayanamadı: 'Beni kimse aramadı'

Ankara'da Japon Filmleri Festivali başlıyor

Ankara'da Japon Filmleri Festivali başlıyor

"Öldür Beni Sevgilim" 1 Mart'ta vizyona girecek

Murat Boz ve Seda Bakan’lı "Öldür Beni Sevgilim"in vizyon tarihi belli oldu

Proven Innocent televizyona merhaba dedi

Rachelle Lefevre masumlar için mücadele ediyor

Ekranın tozunu attıran Survivor'da kıran kırana mücadele

Zirveden inmiyor! Hop oturup hop kaldıran anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.