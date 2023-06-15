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The Idol gündemden düşmüyor! 'Tarihin en kötü seks sahnesi...' 7 milyon izleyici kaybetti

15.06.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen The Weeknd ve Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp'in başrollerini paylaştığı HBO dizisi 'The Idol' gündemden düşmüyor. 2. bölümüyle büyük tepki çeken dizideki müstehcen sahneler 'Tarihin en kötü seks sahnesi...' olarak damgalandı. Dizi ciddi bir izleyici kaybetti.

The Idol gündemden düşmüyor! 'Tarihin en kötü seks sahnesi...' 7 milyon izleyici kaybetti

HBO'nun iddialı yapımlarından olması beklenirken daha ilk bölümden hayal krıklığı yaratan "The Idol" tepkilerin odağında.

Müzisyen The Weeknd ve Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp'in başrollerini paylaştığı dizi ilk ve ikinci bölümündeki müstehcen sahnelerle adından söz ettiriyor.

İngiliz GQ'nun "tarihin en kötü seks sahnesi" olarak adlandırdığı mastürbasyon sahnesi sosyal medyada da tepki çekti.

1

İçine hiçbir şey giymedi! Flaşların azizliğine uğradı İçine hiçbir şey giymedi! Flaşların azizliğine uğradı
  1. bölüm sonrası 7 milyon izleyici kaybeden The Idol %12 izleyici kaybı yaşanmasıyla şaşırttı.

2

Argo söylemler, müstehcen içerik ve seks sahneleri sonrası The Weeknd hayranları şarkıcıya "Adamım mesleğinden şaşma" yorumları geldi.

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İzleyiciler diziyi pornografik bulurken "Lily-Rose Depp'i daha fazla çıplak görmeme gerek yok" yorumları da yaptı.


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