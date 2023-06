Flaşlar patlayınca içi göründü! Kendall Jenner yine sütyen giymedi

Kardashian ailesinin en iddialı isimlerinden olan Kendall Jenner son dönemde modacıların da dilinde. Sütyen sevmeyen ünlüler arasında başı çeken model seçimleriyle tepki çekiyor.

Tepkilere ve konuşulmasına rağmen asla tarzından ödün vermeyen model salı günü akşam yemeği için gittiği ünlü İtalyan restoranı Giorgio Baldi'de Santa Monica'da yine iddialı bir seçimle görüntülendi.

Kendall Jenner transparan bluz içine hiçbir şey giymedi. Kendall, arkadaşları Hailey Bieber ve Lori Harvey ile akşam yemeğine giderken bu kombinini siyah diz üstü çizmelerle tamamladı.

Keeping Up With The Kardashians yıldızı flaşlar paylaşınca oldukça cesur bir görüntü sergilemiş oldu.



Sütyensiz seçimiyle içi tamamen ortaya çıkan model yine sosyal medyada gündem oldu.