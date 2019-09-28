The Irishman Kasım ayının sonunda izleyiciyle buluşacak

Sinema dünyasının kült isimlerinden biri olan Martin Scorsese ile el sıkışan Netflix, oyuncu kadrosuyla göz dolduran bir filmin geleceğini açıklamıştı. Çok geçmeden filmin adı ve oyuncu kadrosu da netleşmişti.

The Irishman ismiyle izleyiciyle buluşacak olan yapım kadrosunda birbirinden önemli isimler barındırıyor.

Mafya vari tarzdaki filmlerin vazgeçilmez isimleri Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel ve Joe Pesci The Irishman için bir araya geldi. 209 dakika uzunluğundaki yapımda Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland gibi isimler de yer alacak.

27 Kasım’da Netflix üzerinde izleyiciyle buluşacak olan film için yayınlanan yeni tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz.

