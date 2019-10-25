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The King final fragmanıyla karşımızda

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SİNEMA TV  | 25.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Başrolünde Timothée Chalamet, Robert Pattinson ve Joel Edgerton’un yer aldığı Netflix’in iddialı filmlerinden The King’in final fragmanı paylaşıldı.

Kraliyete sırtını dönmüş isteksiz bir varis olan Prens Hal’un hikayesini konu alan The King’in final fragmanı yayınlandı. David Michôd hem yönetmenliğini üstlendi hem de senaryoyu Joel Edgerton ile birlikte kaleme aldı. Timothée Chalamet, Robert Pattinson ve Joel Edgerton gibi başarılı isimleri bir araya getiren film, 1 Kasım tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Hal, İngiliz tahtının gönülsüz varisi, kraliyet hayatına sırtını dönmüş ve halkın içerisinde sıradan bir yaşam sürdürüyordu. Ancak acımasız babası öldüğünde Hal, Kral V. Henry olarak taçlandırılır ve kendini daha önce kaçmaya çalıştığı hayatın ortasında bulur. Şimdi, saray politikasının, kaosunun ve babasının geride bıraktığı savaşın altından kalkması gerekecek. Ayrıca geçmişinde ona akıl hocalığı yapan ve şimdilerde alkolik bir şövalye olan John Falstaff ile geçmişi yeniden ortaya dökülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Timothée Chalamet Robert Pattinson Joel Edgerton The King David Michôd

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