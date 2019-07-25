The Laundromat filminden yeni görsel yayınlandı

2000 yılında Traffic ve Erin Brockovich filmleri ile Oscar ödüllerinde En İyi Yönetmen dalında çifte adaylık almış olan usta yönetmen Steven Soderbergh’in son harikası The Laundromat’tan yeni bir kare paylaşıldı. The Laundromat, Panama Belgeleri sızıntılarını Netflix ortaklığıyla ekrana taşıyacak.

Meryl Streep , Gary Oldman ve Antonio Banderas gibi yıldızları içinde barındıran güçlü kadrosuyla bu senenin ses getiren yapımlarından biri olmaya aday The Laundromat için reklam kampanyası yavaştan başlamış gibi duruyor.

Gün yüzüne çıkmış en büyük para aklama olaylarını işleyecek filmde yukarıda saydığımız üç büyük yıldıza Matthias Schoenaerts, Jeffrey Wright, Chris Parnell, James Cromwell ve Melissa Rauch gibi isimler eşlik ediyor. Filmin vizyon tarihi ise şu an için 1 Kasım olarak görünüyor.



