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“The Lion King”de karakterlerle seslendirenler karşı karşıya

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SİNEMA TV  | 04.07.2019 08:55 | Son Güncelleme

Disney’in klasik animasyonu The Lion King’den yeni karakter afişleri yayınlandı.

Gün geçmiyor ki heyecanla beklenen “Aslan Kral” (The Lion King) animasyonundan yeni bir haber gelmesin. Disney’in klasik animasyonlarını yeniden çektiği furyanın en yeni halkası olan Aslan Kral (The Lion King), bu sefer karakterler ve seslendirenleri karşı karşıya getiren karizmatik afişleri ile gündemde.

Adeta bir yıldızlar karması olan seslendirme kadrosunda ise yok yok! Bu proje için kesenin ağzını açan Disney; Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen, Eric Andre, Chiwetel Ejiofor gibi isimleri bir araya getirdi. CGI tekniğiyle çekilen filmin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Babası Kral Mufasa’nın yolundan gitmek isteyen Simba’nın hikayesini konu alan film, yeni jenerasyon çocukların kalbini kazanmak isterken, büyükleri de nostaljik bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

“Aslan Kral” (The Lion King), 19 Temmuz’da sinemalarda.

“The Lion King” karakterlerine bir de böyle bakın

Donald Glover - Simba

Donald Glover - Simba

Beyonce - Nala

Beyonce - Nala

Seth Rogen - Pumbaa / Billy Eichner - Timon / John Oliver - Zazu

Seth Rogen - Pumbaa / Billy Eichner - Timon / John Oliver - Zazu

Alfre Woodard - Sarabi

Alfre Woodard - Sarabi

Chiwetel Ejiofor - Scar

Chiwetel Ejiofor - Scar

Keegan-Michael Key - Kamari / Eric André - Azizi / Florence Kasumba - Shenzi

Keegan-Michael Key - Kamari / Eric André - Azizi / Florence Kasumba - Shenzi

Shahadi Wright Joseph - Genç Nala / JD McCrary - Genç Simba

Shahadi Wright Joseph - Genç Nala / JD McCrary - Genç Simba
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Anahtar Kelimeler:
The Lion King Aslan Kral Donald Glover beyonce Jon Favreau

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