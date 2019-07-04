“The Lion King”de karakterlerle seslendirenler karşı karşıya

Gün geçmiyor ki heyecanla beklenen “Aslan Kral” (The Lion King) animasyonundan yeni bir haber gelmesin. Disney’in klasik animasyonlarını yeniden çektiği furyanın en yeni halkası olan Aslan Kral (The Lion King), bu sefer karakterler ve seslendirenleri karşı karşıya getiren karizmatik afişleri ile gündemde.

Adeta bir yıldızlar karması olan seslendirme kadrosunda ise yok yok! Bu proje için kesenin ağzını açan Disney; Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen, Eric Andre, Chiwetel Ejiofor gibi isimleri bir araya getirdi. CGI tekniğiyle çekilen filmin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Babası Kral Mufasa’nın yolundan gitmek isteyen Simba’nın hikayesini konu alan film, yeni jenerasyon çocukların kalbini kazanmak isterken, büyükleri de nostaljik bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

“Aslan Kral” (The Lion King), 19 Temmuz’da sinemalarda.