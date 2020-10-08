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The Lord of the Rings ve Hobbit 4K olarak satışa sunulacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Orta dünyanın efsane serileri The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) ve Hobbit, 4K kalitesinde satışa sunulacak.

The Lord of the Rings ve Hobbit 4K olarak satışa sunulacak

Peter Jackson'ın efsanevi fantastik filmleri The Lord of the Rings ve Hobbit 4K ultra, yüksek çözünürlüklü Blu-Ray işlemine tabi tutuluyor. "Yüzüklerin Efendisi" yıldızı Sean Astin, hayranların bildiği diğer adıyla Samwise Gamgee tarafından duyurulan filmler 1 Aralık'ta yayınlanacak.

Astin ayrıca, başrol arkadaşları Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Bean, Dominic Monaghan ve Ian McKellen'la birlikte filmlerde çalıştığı zamana da değindi; “Peter Jackson yeniden düzenlemeyi kendisi denetledi. Peter'la çalışmanın macerasının inanılmaz bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ve kurduğum arkadaşlıklar sonsuza kadar sürecek. Elbette, bu filmlerden aldığım zevk de... " dedi.

Hobbit

17 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

Yüzüklerin Efendisi filmleri tüm zamanların en başarılı ve popüler fantezi filmlerinden bazıları. Üçleme, dünya çapındaki gişede yaklaşık 3 milyar dolar kazandı ve sinemanın bugüne kadarki en yüksek hasılat yapan serilerinden biri oldu. Filmler toplamda, 30 adaylık arasından 17 Akademi Ödülü kazandı.

Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" serisini 250 milyon dolara bir TV dizisine uyarlama haklarını satın alarak şimdiye kadarki en pahalı dizi unvanını elde etti. Bu bütçeye, yapım harcamaları dahil değil. Gösterideki üretim Koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu ama 2021'de yayın hayatına başlaması bekleniyor.

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