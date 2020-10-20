Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. The Mandalorian 2. sezon yeni fragmanıyla karşımızda

The Mandalorian 2. sezon yeni fragmanıyla karşımızda

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Mandalorian 2. sezon bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonundan yeni bir fragman daha yayınlandı.

The Mandalorian 2. sezon beklentileri yükselten bir fragmanla hayranlarının karşısına çıktı. Jon Favreau‘nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarırken, gördüğü büyük ilgiyle Disney+’ın hızlı yükselişine de öncülük etti. Disney, dün akşam oynanan NFL karşılaşmasının televizyon yayını sırasında diziden yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı.

Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizinin başrolünü Pedro Pascal üstlenirken ona Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

THE MANDALORIAN 2. SEZON NE ZAMAN?

İlk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da kamera arkasında Jon Favreau’ya Dave Filoni ve Rick Famuiyawa eşlik ediyor. Sekiz bölümden oluşan The Mandalorian 2. sezon, 30 Ekim’de başlayacak.

Favreau, dizinin üçüncü sezonu üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Çarpıcı açıklama: 'Çok karanlık ve 18+ olacaktı'Çarpıcı açıklama: 'Çok karanlık ve 18+ olacaktı'
Danimarka usulü aksiyon Riders of Justice’dan fragman geldi Danimarka usulü aksiyon Riders of Justice’dan fragman geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Bu kadar da olmaz: Bakan bir daha baktı!
Bu kadar da olmaz: Bakan bir daha baktı!
Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf görenleri şaşırttı!
Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf görenleri şaşırttı!
Lost dizisi ekrana dönmeye çok yakın
Lost dizisi ekrana dönmeye çok yakın
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
İlginizi Çekebilir
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!
Usta yönetmen Sheldon Cooper’ın fikrini çaldı!
Usta yönetmen Sheldon Cooper’ın fikrini çaldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilimsel olarak tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu
Cesaretiniz var mı izlemeye? Bilimsel olarak en korkuncu o
Fantastik Dörtlü'nün Doctor Doom'u aslında o olacaktı!
Çarpıcı açıklama: 'Çok karanlık ve 18+ olacaktı'
Bomba gibi dönüyorlar! You 3. sezon kadrosuna iki yeni isim eklendi
Bomba gibi dönüyorlar! Yeni sezon kadrosuna iki isim eklendi
Çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenen popüler filmler
Gelişmeler umut verici değil: Aynı kaderi paylaşıyorlar
Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf iddiaları doğruladı: Superman de var
Batman’in setinden gelen gizli fotoğraf görenleri şaşırttı!
Amacı Olmayan Grup filminin vizyon tarihi belli oldu
Bir yıllık gecikmeli olsa da geliyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.