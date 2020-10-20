The Mandalorian 2. sezon yeni fragmanıyla karşımızda

The Mandalorian 2. sezon beklentileri yükselten bir fragmanla hayranlarının karşısına çıktı. Jon Favreau‘nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarırken, gördüğü büyük ilgiyle Disney+’ın hızlı yükselişine de öncülük etti. Disney, dün akşam oynanan NFL karşılaşmasının televizyon yayını sırasında diziden yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı.

Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizinin başrolünü Pedro Pascal üstlenirken ona Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

İlk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da kamera arkasında Jon Favreau’ya Dave Filoni ve Rick Famuiyawa eşlik ediyor. Sekiz bölümden oluşan The Mandalorian 2. sezon, 30 Ekim’de başlayacak.

Favreau, dizinin üçüncü sezonu üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını duyurdu.

