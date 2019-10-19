The Outer Worlds için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

25 Ekim’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak yapım için gerekli sistem gereksinimleri tablosu da belli oldu. Dilerseniz bahse konu tabloya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İS: Windows 7 (SP1) 64bit

İşlemci: Intel Core i3-3225 veya AMD Phenom II X6 1100T

RAM: 4GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 650 Ti veya AMD HD 7850

Sabit Disk Alanı: 40GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İS: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i7-7700K veya Ryzen 5 1600

RAM: 8GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 470

Sabit Disk Alanı: 40GB

Oyunun genel anlamda ortalama bir PC ile çalışacağını söylemek pek de yanlış olmaz. Zira The Outer Worlds’un uçuk bir sistem gereksinimine ihtiyaç duymadığı gün gibi ortada.

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