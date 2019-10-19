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The Outer Worlds için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Geliştirici koltuğunda Obsidian’ın yer aldığı The Outer Worlds için merakla beklenen PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı. Aksiyon – rol yapma tarzındaki yapım türü sevenler tarafından merakla bekleniyordu.

The Outer Worlds için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

25 Ekim’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak yapım için gerekli sistem gereksinimleri tablosu da belli oldu. Dilerseniz bahse konu tabloya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İS: Windows 7 (SP1) 64bit
İşlemci: Intel Core i3-3225 veya AMD Phenom II X6 1100T
RAM: 4GB
Ekran Kartı: Nvidia GTX 650 Ti veya AMD HD 7850
Sabit Disk Alanı: 40GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İS: Windows 10 64bit
İşlemci: Intel Core i7-7700K veya Ryzen 5 1600
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 470
Sabit Disk Alanı: 40GB

Oyunun genel anlamda ortalama bir PC ile çalışacağını söylemek pek de yanlış olmaz. Zira The Outer Worlds’un uçuk bir sistem gereksinimine ihtiyaç duymadığı gün gibi ortada.

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The Outer Worlds pc The Outer Worlds sistem gereksinimleri

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