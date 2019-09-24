"The Simpson's" ve "Rick & Morty" dizilerinin yapımcılarından Mike Mendel hayatını kaybetti

The Simpsons'ın ilk beş sezonunun yapımcılığını üstlenen Mendel, dizinin onuncu sezonuna kadar da bazı bölümlerin yapımcılığını yapmaya devam etmişti. Mendel ayrıca son yılların popüler dizilerinden Rick & Morty'nin de 22 bölümünün yapımcısıydı.
Mendel daha önce 7 defa Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve dört defa kazandı. Mendel'in görev aldığı son bölüm Rick & Morty'nin üçüncü sezonunun ilk bölümü, "The Rickshank Rickdemption" oldu.
Rick & Morty'nin yaratıcılarından Justin Roiland Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dostum, ortağım ve yapımcım Mike Mendel hayatını kaybetti. Yıkıldım. Ailesini düşündükçe kalbim kırılıyor. Sen yanımda olmadan ne yapacağım bilmiyorum Mike. Yok olmuş durumdayım" yazdı. (T24)
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