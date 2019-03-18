Mynet Trend

The Sims 4'ün 32-bit işletim sistemi desteği yakında bitiyor

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 18.03.2019 07:38 | Son Güncelleme

Electronic Arts, The Sims 4'ün Haziran 2019'dan itibaren Windows'un 32-bit işletim sistemlerine destek vermeyeceğini duyurdu.

The Sims 4'ün 32-bit işletim sistemi desteği yakında bitiyor

Yapılan açıklamada Haziran 2019'dan itibaren 32-bit işletim sistemlerine desteğin kesileceği söylendi. Açıklama şöyle: "Teknolojimizi düzenli olarak değerlendiriyoruz ve büyümeye, gelişmeye ve oyunu optimize etmeye devam edebilmek için 32-bit desteğini sonlandırmaya karar verdik."

Öte yandan oyunun MacOS sürümünde de önemli bir değişiklik olacak. Yine Haziran 2019'dan itibaren OpenGL'i bırakıp Metal desteğine kavuşuyor The Sims 4. Açıklamada bu konuyla ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi: "Apple, grafik işleme teknolojisi OpenGL'i yavaş yavaş sonlandırıp Metal isimli teknolojiye geçmeye karar verdi. Biz de bu değişiklikten ötürü The Sims 4'ü Metal ile
birlikte çalışacak şekilde güncelleyeceğiz."

Electronic Arts, işletim sistemini yükseltme imkanına sahip olmayan The Sims 4 sahiplerine birer adet Legacy Edition verecek. Bu sürümle oyunu oynamaya devam edebilecek eski sisteme sahip olanlar.

Ancak Legacy Edition'ın Şubat 2019'dan sonra çıkış yapmış olan hiçbir DLC'ye erişiminin olmayacağını ve sosyal özelliklerle Gallery moduna sahip olmayacağını ekleyelim. Ayrıca hiçbir şekilde içerik güncellemesi ve bug düzeltmesi de yayınlanmayacak bu sürüm için. Legacy Edition'a yalnızca The Sims 4'e halihazırda sahip olan oyuncular sahip olabilecek, sonradan, ayrı şekilde satın almak mümkün olmayacak.

Tüm bu değişiklikler için net bir tarih verilmiş değil ancak Haziran 2019 işaret ediliyor.

The Sims Mobile Çıktı

fragtist

Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...
Geçen hafta duyuruldu! Video paylaşıldı...Geçen hafta duyuruldu! Video paylaşıldı...
Yeni Sonic oyunu geliyorYeni Sonic oyunu geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts The Sims 4

En Çok Okunan Trend Haberler

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Onur Büyüktopçu'dan şantaj açıklaması!

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

Çalıların arasından çıktı! Tam 6 tane

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batılı ülkeler neden Çinli teknoloji devi Huawei'den korkuyor?

Batılı ülkeler teknoloji devi Huawei'den korkuyor

Kart oyunu Gwent’in Crimson Curse genişlemesinden yeni video geldi

Geçen hafta duyuruldu! Video paylaşıldı...

Yeni Sonic oyunu geliyor

Yeni Sonic oyunu geliyor

Epic Store Steam'in dosyalarını mı kurcalıyor? Valve araştıracak

Oyun devleri arasında çok konuşulacak iddia!

HUAWEI Mate X, dünyanın ilk 5G CE sertifikasyonunu aldı

Teknoloji dünyasında dev adım!

Boring Company ile ulaşım süresi en az %70 kısalacak

Boring Company ile ulaşım süresi en az %70 kısalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.