The Sims 4'ün 32-bit işletim sistemi desteği yakında bitiyor

Yapılan açıklamada Haziran 2019'dan itibaren 32-bit işletim sistemlerine desteğin kesileceği söylendi. Açıklama şöyle: "Teknolojimizi düzenli olarak değerlendiriyoruz ve büyümeye, gelişmeye ve oyunu optimize etmeye devam edebilmek için 32-bit desteğini sonlandırmaya karar verdik."

Öte yandan oyunun MacOS sürümünde de önemli bir değişiklik olacak. Yine Haziran 2019'dan itibaren OpenGL'i bırakıp Metal desteğine kavuşuyor The Sims 4. Açıklamada bu konuyla ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi: "Apple, grafik işleme teknolojisi OpenGL'i yavaş yavaş sonlandırıp Metal isimli teknolojiye geçmeye karar verdi. Biz de bu değişiklikten ötürü The Sims 4'ü Metal ile

birlikte çalışacak şekilde güncelleyeceğiz."

Electronic Arts, işletim sistemini yükseltme imkanına sahip olmayan The Sims 4 sahiplerine birer adet Legacy Edition verecek. Bu sürümle oyunu oynamaya devam edebilecek eski sisteme sahip olanlar.

Ancak Legacy Edition'ın Şubat 2019'dan sonra çıkış yapmış olan hiçbir DLC'ye erişiminin olmayacağını ve sosyal özelliklerle Gallery moduna sahip olmayacağını ekleyelim. Ayrıca hiçbir şekilde içerik güncellemesi ve bug düzeltmesi de yayınlanmayacak bu sürüm için. Legacy Edition'a yalnızca The Sims 4'e halihazırda sahip olan oyuncular sahip olabilecek, sonradan, ayrı şekilde satın almak mümkün olmayacak.

Tüm bu değişiklikler için net bir tarih verilmiş değil ancak Haziran 2019 işaret ediliyor.

The Sims Mobile Çıktı



