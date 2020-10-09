The Social Network’ün devam filmi için Aaron Sorkin hazır

The Social Network, 2010 yılının en çok konuşulan yapımlarından biriydi. David Fincher‘ın yönetmenliğini üstlendiği başarılı yapımın senaryosu Aaron Sorkin’e ait.

Bir süredir hakkında “Devam filmi gelir mi?” tarzı soruların yüksek sesle dile getirilmeye başlandığı şu günlerde, zamanında The Social Network ile Oscar kazanan Aaron Sorkin, bu konuda ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı. Geçtiğimiz yılın başında verdiği bir röportajda filmin yapımcısı Scott Rudin’in devam filmi konusunda kendisine birkaç kez e-posta gönderdiğini açıklayan Sorkin, filmin bıraktığı noktadan sonra Facebook cephesinde bolca yaşanan sansasyonel olayların, yeni bir filme kaynak olabileceğini ifade etmişti.

TEK ŞART YÖNETMEN DAVID FINCHER OLACAK

Happy.Sad.Confused adlı bir podcast‘te misafir olan Sorkin, kendisine bu konuda yöneltilen sorulara olumlu yanıt verdi. Bir süredir bu konu üzerinde düşündüğünü, hatta “Facebook’un karanlık tarafı” olarak tanımladığı devam filminin hikayesini de Facebook’un ilk yatırımcısı olan Roger McNamee‘nin Zucked! adlı kitabını kullanarak yapabileceğini söyledi. Bu konudaki tek şartının David Fincher’ın tekrar yönetmen koltuğunda oturması olduğunu paylaşan Sorkin’in bu açıklaması şimdilik herkesi pey heyecanlandırmış durumda. Gözler şu sıralar Mank fimiyle uğraşan Fincher’a dönmüş durumda.

