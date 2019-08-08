The Surge 2 için ikinci kapalı beta süreci başlıyor

Geliştirici Deck13, ikinci kapalı beta için yaklaşık 1000 kullanıcıyla iletişime geçecek ve beta, 15:25 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Test eden oyuncunun Steam hesabına ve doğal olarak PC’ye ihtiyacı var. Geri bildirimlerin ise İngilizce ve Fransızca olması gerekiyor. Teste giren tüm oyuncular, dijital olarak NDA bilgisi alacak. Bu da görüntü alıp, video paylaşımı yapmak yasak anlamına geliyor.

Oyunun tam sürümü 24 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında çıkış yapacak.

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