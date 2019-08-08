Mynet Trend

The Surge 2 için ikinci kapalı beta süreci başlıyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 08.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

24 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak olan The Surge 2 için önümüzdeki hafta ikinci kapalı beta süreci başlıyor.

The Surge 2 için ikinci kapalı beta süreci başlıyor

Geliştirici Deck13, ikinci kapalı beta için yaklaşık 1000 kullanıcıyla iletişime geçecek ve beta, 15:25 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Test eden oyuncunun Steam hesabına ve doğal olarak PC’ye ihtiyacı var. Geri bildirimlerin ise İngilizce ve Fransızca olması gerekiyor. Teste giren tüm oyuncular, dijital olarak NDA bilgisi alacak. Bu da görüntü alıp, video paylaşımı yapmak yasak anlamına geliyor.

Oyunun tam sürümü 24 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında çıkış yapacak.

DuckTales: Remastered geldiği gibi gidiyor


PARTNERTüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleriTüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecekiPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Surge 2 Deck 13

En Çok Okunan Trend Haberler

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

İğrenç olayda yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Yine ayarını kaçırdı boyuyla oynadı! Dalga konusu oldu

Yine ayarını kaçırdı boyuyla oynadı! Dalga konusu oldu

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Journey iOS platformuna çıktı

Journey iOS platformuna çıktı

Ghost Recon Breakpoint ve fazlası Gamescom’da oynanabilinecek

Ghost Recon Breakpoint ve fazlası Gamescom’da

iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek

iPhone'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek

İstanbul Havalimanı'nda robot dönemi başladı

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

WWE 2K20 için geri sayım başladı

Tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor! Geri sayım başladı

iPhone XI ile iPhone XS arasında gibi farklar olacak?

Eylül'de satışa sunulacak! İşte diğerlerinden farkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.