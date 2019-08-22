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The Surge 2 nihayet gold statüsüne ulaştı

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TEKNOLOJİ  | 22.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kapalı betası start alan The Surge 2’nin gold statüsüne ulaştığı açıklandı. Böylece Deck 13 ve Focus Home Interactive işbirliğiyle geliştirilen yapım çıkışına daha 1 ay olmasına karşın tamamlandı.

The Surge 2 nihayet gold statüsüne ulaştı

Geliştiricisi Deck 13, 15 Ağustos’ta kapalı betanın startını vermişti. Temel amaç bu beta ile oyundaki eksiklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde giderilmesiydi. Fakat betanın üzerinden yalnızca 4 gün geçmişken oyunun gold statüsüne ulaştığı açıklandı. Bu da oyunda hali hazırda çıkışa engel bir bug ya da hata olmadığı anlamına geliyor.

Yeni bir oyun motoru ile geliştirilen The Surge 2, temel dinamikler açısından ilk oyunun izinden gidecek. Yani The Surge’u oynayıp sevdiyseniz, devam oyunundan da aynı derecede zevk alabilirsiniz.

Hali hazırda yapımı tamamlanan oyun, 24 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Yayıncı stüdyonun daha önce de açıkladığı üzere The Surge’un devam oyunu PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
The Surge 2 Deck 13

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