The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

FOX TV'nin ilgiyle izlenen yarışması The Taste Türkiye'ye yaşanan gerginlik damga vurdu. Kendi takımının yemeklerine bakan Rafet şef, Aysun'un yemeğinde hata yaptığını görünce çileden çıktı. Tencerenin kapağını açtığı an deliye dönen Rafet şef, "Kapat" diye bağırmaya başladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yarışmacısına bağırarak hesap soran Rafet şefin sesini duyan diğer jüri üyeleri de tezgahın yanına geldi. Rafet şefin kendini azarlaması üzerine kendine hakim olamayan Aysun, gözyaşlarına boğuldu. Aysun'u diğer jüri üyeleri Ali ve Şemsa sakinleştirdi.



