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The Taste Türkiye'de gergin anlar! Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 30.05.2019 21:42 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması The Taste Türkiye'de gergin anlar yaşandı. Jüri üyelerinden Rafet şef, yemeğinde hata yapan yarışmacısı Aysun'a demediğini bırakmadı. Yarışmacı ise şefin azarlamasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

FOX TV'nin ilgiyle izlenen yarışması The Taste Türkiye'ye yaşanan gerginlik damga vurdu. Kendi takımının yemeklerine bakan Rafet şef, Aysun'un yemeğinde hata yaptığını görünce çileden çıktı. Tencerenin kapağını açtığı an deliye dönen Rafet şef, "Kapat" diye bağırmaya başladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yarışmacısına bağırarak hesap soran Rafet şefin sesini duyan diğer jüri üyeleri de tezgahın yanına geldi. Rafet şefin kendini azarlaması üzerine kendine hakim olamayan Aysun, gözyaşlarına boğuldu. Aysun'u diğer jüri üyeleri Ali ve Şemsa sakinleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
the taste türkiye the taste türkiye rafet şef

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