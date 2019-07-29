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The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

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SİNEMA TV  | 29.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Thora Birch ve Kevin Carroll, The Walking Dead'in 10. sezonunun kadrosuna dahil oldu.

The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

The Walking Dead'in 10’uncu sezon kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. Ghost World ve American Beauty gibi dizilerden tanıdığımız Thora Birch ile The Leftovers dizisinden Kevin Carroll, The Walking Dead'in hazırlıkları devam eden 10. sezonunda boy gösterecek.

Birch, gelecek sezonda The Whisperers grubunun üyelerinden Gamma'yı canlandıracak. Karakter Alpha'ya karşı aşırı korumacı birisi. Carroll ise Virgil adında yolu grupla kesişen ve ailesiyle yeniden bir araya gelmek için uğraşan bir adamı oynayacak.

The Walking Dead'in 10. sezonu 6 Ekim'de başlayacak. Bölümler ülkemizde FX Türkiye kanalında yayınlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Thora Birch Kevin Carroll The Walking Dead

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