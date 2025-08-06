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The Walking Dead oyuncusu elley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti

'The Walking Dead' ve 'Chicago Med' gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında hayata veda etti. Mack, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

The Walking Dead oyuncusu elley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti

'The Walking Dead' dizisinde Hilltop Kolonisi sakini Addy karakterini canlandıran ve 'Chicago Med'de de rol alan Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Mack'in 2 Ağustos'ta öldüğü kaydedildi. Oyuncunun vefat haberini menajeri Julie Smith doğruladı.

The Walking Dead oyuncusu elley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti 1

Mack'in kız kardeşi Kathryn Klebenow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu ve kardeşinin anısını yaşatacaklarını belirtti. Kelley Mack'in vefatı, sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Mack için memleketi Ohio'da 16 Ağustos'ta bir anma töreni yapılacağı ve daha sonra ise Los Angeles'ta meslektaşlarının da katılımıyla gerçekleşecek bir anma töreni yapılacağı duyuruldu.

The Walking Dead oyuncusu elley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti 2

FİZİK TEDAVİYE BAŞLAMIŞTI

Mirror'da yer alan habere göre Kelley, Mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda proton radyasyon tedavisini tamamladığını ve fizik tedaviye başladığını açıklamıştı.

The Walking Dead oyuncusu elley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti 3

2018 yılında The Walking Dead dizisinde beş bölüm boyunca Addy karakterine hayat veren genç oyuncu, 9-1-1, Chicago Med ve Mr. Manhattan gibi yapımlarda da rol aldı. 2021 yılında Broadcast Signal Intrusion adlı korku filminde başrol oynayan Mack, son olarak Universal adlı yapımda kamera karşısına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
The Walking Dead dizisi
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