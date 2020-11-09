The Witcher 2. sezon çekimleri durdu! Testler yine pozitif çıktı

The Witcher 2. sezon çekimlerine Covid-19 molası verildi. Ekibe yapılan son testlerde yine pozitif sonuçlar çıktı. Netflix’in sevilen fantastik dizisinden gelen açıklamaya göre Covid-19 testi pozitif çıkanlar başrol oyuncuları arasında değil ve şu anda karantinada bulunuyorlar.

THE WİTCHER 2. SEZON ÇEKİMLERİ 2. KEZ DURDU

“The Witcher”ın ikinci sezonu İngiltere'de, Londra'nın batısında bulunan Arborfield Stüdyoları'nda çekiliyor. Netflix, ortamın güvenli olduğuna karar verdikten sonra üretime devam edecek. "The Witcher" dizisinin prodüksiyonu daha önce de mart ayında dizide Nivellen'i oynayan aktör Kristofer Hivju'nun pozitif test sonucu almasıyla durduruldu. Gösteri, İngiltere’nin Covid-19 çekim protokollerine uygun olarak ağustos ortasına kadar sete geri dönmedi.

THE WİTCHER 2. SEZON OYUNCU KADROSU