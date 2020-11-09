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The Witcher 2. sezon çekimleri durdu! Testler yine pozitif çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Witcher 2. sezon çekimleri, ekibe yapılan son testlerde çıkan pozitif sonuçlar nedeniyle durduruldu. Dizinin seti ikinci kez Covid-19 molası verdi.

The Witcher 2. sezon çekimleri durdu! Testler yine pozitif çıktı

The Witcher 2. sezon çekimlerine Covid-19 molası verildi. Ekibe yapılan son testlerde yine pozitif sonuçlar çıktı. Netflix’in sevilen fantastik dizisinden gelen açıklamaya göre Covid-19 testi pozitif çıkanlar başrol oyuncuları arasında değil ve şu anda karantinada bulunuyorlar.

THE WİTCHER 2. SEZON ÇEKİMLERİ 2. KEZ DURDU

“The Witcher”ın ikinci sezonu İngiltere'de, Londra'nın batısında bulunan Arborfield Stüdyoları'nda çekiliyor. Netflix, ortamın güvenli olduğuna karar verdikten sonra üretime devam edecek. "The Witcher" dizisinin prodüksiyonu daha önce de mart ayında dizide Nivellen'i oynayan aktör Kristofer Hivju'nun pozitif test sonucu almasıyla durduruldu. Gösteri, İngiltere’nin Covid-19 çekim protokollerine uygun olarak ağustos ortasına kadar sete geri dönmedi.

The Witcher 2. sezondan dikkat çeken fotoğraflarThe Witcher 2. sezondan dikkat çeken fotoğraflar

THE WİTCHER 2. SEZON OYUNCU KADROSU

  • Henry Cavill - Geralt of Rivia
  • Freya Allen - Ciri
  • Eamon Farren - Cahir Mawr Dyffryn
  • Anya Chalotra - Yennefer of Vengerberg
  • Joey Batey - Jaskier
  • MyAnna Buring - Tissaia de Vries
  • Royce Pierreson - Istredd
  • Mimi Ndiweni - Fringilla Vigo
  • Wilson Radjou - Pujalte Dara
  • Anna Shaffer - Triss Merigold
  • Mahesh Jadu - Vilgefortz of Roggeveen
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