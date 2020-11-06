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The Witcher 2. sezondan dikkat çeken fotoğraflar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Witcher 2. sezon çekimleri son hızla devam ediyor. Netflix’in en çok seyredilen yapımlarından olan The Witcher 2. sezon setinden fotoğraflar paylaşıldı. Gelen fotoğraflarda Yennefer ve diğer büyücüler görülüyor.

The Witcher 2. sezon çekimleri koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca ertelenmişti. Nihayet başlayan çekimlerden set fotoğrafları paylaşıldı. Oyun dünyasında ve fantastik edebiyat alanında oldukça popüler olan The Witcher 2. sezonu merakla bekleniyor.

2021 yılında yine Netflix’te yayınlanması beklenen The Witcher’ın ikinci sezon çekimlerine ait yeni görseller gelmeye devam ediyor. Geçen birkaç aydan beri çekimleri devam eden yeni sezona ait paylaşılan son fotoğraflarda Yennefer ve onun beraberindeki pek çok büyücüyü görebiliyoruz. Paylaşılan görsellere baktığımızda neredeyse tamamının büyücülerden oluştuğunu görüyoruz.

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Witcher dizisinin ikinci sezonu 2021 yılında yine Netflix üzerinde yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin Şubat 2021'den önce bitirilmesi bekleniyor. The Witcher 2. sezonun yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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