Netflix, The Witcher’ın 3. sezonunu onaylamış olabilir

The Witcher, online izleme platformu Netflix’in amiral yapımlarından biri haline geldi. Yayınlanan ilk sezon hem çok beğenilmiş hem de platforma olan ilgiyi artırmıştı. Kitap ve oyun uyarlaması ardından gelen dizinin başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı yapım büyük iş başarmıştı.

The Witcher dizisi Aralık 2019'da yayınlanmış ve kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmayı başarmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen The Witcher'ın ilk sezonu, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başarmıştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ikinci sezon çekimleri yarıda kalan ve geçtiğimiz günlerde yeniden sete çıkan The Witcher dizisiyle ilgili sürpriz bir haber geldi. Dizinin üçüncü sezon onayı resmi olarak yayınlanmasa da onaylanmış gibi görünüyor. Writers Guild of America West'in (WGAW) resmi internet sitesinde tespit edilen bir sayfada dizinin üçüncü sezonunun Lauren Hissrich'in ismiyle listelendiği ortaya çıktı. WGAW Hollywood'un en büyük sendikası olarak biliniyor, dolayısıyla listelemenin bir hata olması pek olası değil.

