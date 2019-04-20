The Witcher dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Serinin fanlarının da büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri The Witcher dizisinin ne zaman gösterime gireceği merak konusuydu. Aslında Netflix dizinin vizyon tarihinin 2020’nin sonları olarak planlamıştı. Fakat diziye olan talebin beklentilerin çok üzerinde olması, Netflix’in fikrini de değiştirdi.

Henry Cavill’in daha teklif götürülmeden Geralt karakterini canlandırmak istediğini açıklaması da Netflix’in işini kolaylaştırdı.

Seri bir şekilde dizinin çekirdek kadrosunu oluşturan Netflix, hemen çekimlere başladı. Hali hazırda çekimleri Macaristan’da devam eden dizinin 2019’un son çeyreğinde yayınlanacağı açıklandı.

Açıklama Netflix’in en yetkili isimlerinden biri olan Ted Sarandos’tan geldi. Sarandos konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Son çeyrekte Irishman ve 6 Underground gibi büyük yatırımlarda bulunduğumuz 2 filmin yayınlanmasını planlıyoruz. Ayrıca çekimleri Macaristan’da devam eten oyun ve kitap serisi The Witcher’ın dizisi de 4. çeyrekte gelecek.”

Uzun lafın kısası, Witcher dizisi 2019 Ekim – Aralık arasında Netflix’te boy göstermeye başlayacak.

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