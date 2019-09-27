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The Witcher dizisi için yeni bir görsel daha yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 09:35 | Son Güncelleme

RPG oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan The Witcher, önümüzdeki dönemde TV dizisi olarak karşımıza çıkacak. Bilindiği üzere Netflix, dizi için geçtiğimiz yıl düğmeye basmıştı.

The Witcher dizisi için yeni bir görsel daha yayınlandı

Aslında Netflix’in ilk belirlediği takvime göre dizi 2021 yılında yayınlanacaktı. Fakat izleyicilerden gelen talep doğrultusunda yayın tarihi 2019’a çekilmişti.

DC sinematik evrenindeki son Superman olan Henry Cavill’in Geralt’a hayat vereceği dizi için ilk uzun fragman kısa süre önce izleyicilerin beğenisine sunulmuştu.

Netflix geçtiğimiz gün The Witcher dizisi için yeni bir paylaşımda bulundu. Bu sefer Geralt’a odaklanmış bir görüntü paylaşıldı.

the-witcher-dizisi

Yapılan paylaşımdaki en önemli nokta ise Geralt’ın tek bir kılıcının olması. Malum, The Witcher oyunlarından alışık olduğumuz üzere Geralt 2 kılıç taşır. Çelik kılıç insanlar için, gümüş kılıç ise canavarlar için.
Lakin hem yayınlanan fragmanda, hem de paylaşılan bu görselde Geralt’ın tek bir kılıç taşıdığını görüyoruz. Bakalım Netflix izleyicilere ne gibi sürprizler hazırlıyor? Bunu yakında göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
The Witcher The Witcher dizisi

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