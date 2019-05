The Witcher: Enhanced Edition’ı ücretsiz indirin

Peki, ilk The Witcher oyununu GOG kütüphanenize nasıl ekleyeceksiniz? Bu haberimizde adım adım ilk The Witcher oyununu kütüphanenize nasıl ekleyeceğinizi anlatıyoruz. Kısa süreli olan bu kampanyayı kaçırmamak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Ücretsiz The Witcher: Enhanced Edition indirme!

Birinci Adım: Buradan GOG.com’un sitesini açın.

İkinci Açılan sayfadan Subscribe & Claim butonuna tıklayın.

Üçüncü Adım: Daha sonra GOG hesabınız ile oturum açın. Eğer hesabınız yoksa hesap oluşturun.

DördüncüAdım: Hesabınız ile giriş yaptıktan sonra The Witcher: Enhanced Edition’ın üzerinde görünen Get it Free butonuna basın. Bu işlemlerden sonra oyun GOG kütüphanenize eklenecektir.

Sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP veya daha yeni

İşlemci: Intel Pentium 4 2.4GHz / AMD Athlon 64 +2800 veya daha yeni

RAM: 1.5 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 6600 / ATI Radeon 9800 veya daha yeni

Depolama: 8.5 GB

