Üniversitede feci cinayet: Düğününe beş gün kala katledilmiş!

Yale Üniversitesi’nde farmakoloji alanında doktora yapan Annie Le, 8 Eylül 2009 sabahı araştırma laboratuvarına gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Düğününe yalnızca beş gün kala ortadan kaybolan genç bilim insanı, hem üniversite camiasını hem de kamuoyunda endişe yarattı.

GZT'nin haberine göre, güvenlik kameraları, Annie Le’nin saat 10.09’da araştırma binasına giriş yaptığını kaydetti. Ancak binadan çıktığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Elektronik kart kayıtları ise Le’nin 13 numaralı laboratuvar ile 22 numaralı depo odası arasında kısa süreli hareket ettiğini, son kart kullanımının depo odasında gerçekleştiğini ortaya koydu.

BİNADA BULUNAN KANITLAR SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Kayıp ihbarının ardından başlatılan kapsamlı aramalarda, bina içinde dikkat çekici delillere ulaşıldı. Dedektifler, tavan aralarında kanlı bir laboratuvar eldiveni ve bir çorap parçası buldu. 22 numaralı depo odasında ise Annie Le’ye ait olduğu belirlenen bir kolye boncuğu tespit edildi.

Arama köpeklerinin beşinci gün laboratuvar hayvan depolama tesisinin yanındaki tuvalet bölümüne tepki vermesi üzerine, metal bir panelin arkasındaki duvar boşluğu incelendi. Annie Le’nin cansız bedeni burada gizlenmiş halde bulundu. Adli tıp incelemesi, Le’nin boğularak öldürüldüğünü ve ciddi darp izleri taşıdığını ortaya koydu.

ŞÜPHELER LABORATUVAR TEKNİSYENİNE YÖNELDİ

Soruşturma kapsamında şüpheler, aynı binada çalışan laboratuvar teknisyeni Raymond John Clark III üzerinde yoğunlaştı. Clark’ın elektronik kart verilerinde kısa bir zaman dilimi içinde 55 kez giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Evinde ve iş botlarında bulunan kan izleri ile olay yerinden elde edilen DNA bulguları, soruşturmanın seyrini belirledi.

Elde edilen delillerin ardından Clark, 3 Haziran 2011’de mahkemede Alford Beyanı vererek cinayeti kabul etti ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CİNAYETİN NEDENİ HÂLÂ NET DEĞİL

Uzmanlar, Clark’ın bu suçu neden işlediğinin tam olarak aydınlatılamadığını belirtiyor. Psikolojik değerlendirmelerde empati eksikliği ve antisosyal kişilik özelliklerinin etkili olabileceği ifade edilirken, çocukluk dönemine ilişkin olası travmaların da şiddet davranışlarıyla bağlantılı olabileceği vurgulanıyor.