Uber sürücüsüz araç için 7 milyar dolar yatırım alabilir

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, söz konusu yatırım için oluşturulan anlaşma kapsamında aralarında SoftBank Group, Toyota Motor Corp ve Japona merkezli araba parçaları tedarikçisi Denso Corp’un da bulunduğu yatırımcıların, Uber’in sürücüsüz araç departmanı için birer milyar dolar değerinde yatırım yapması bekleniyor. Haberde yer alan kaynaklar, Uber’in söz konusu departmanın değeri ve büyüme beklentilerini ortaya koymak amacıyla, sürücüsüz araç çalışmaları için yatırım anlaşmasını halka arz (IPO) öncesi tamamlamayı hedeflediğini öne sürdü.

Uber’in sürücüsüz araç departmanı için yatırımcılarla görüşmeler yaptığı haberleri ilk kez Mart ayında duyurulurken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) IPO prospektüsünü sunan şirketin Mayıs ayında halka arzını yapması bekleniyor.

