Thiam hat-trick yaptı, Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup yarı final maçında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki maçı 4-0 kazanarak organizasyonda adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe'nin gollerini Mame Thiam (29, 40, 82) ve Caner Erkin (63-penaltı) kaydetti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.
Sarı-lacivertliler, The Land Of Legends Cup finalinde, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle karşılaşacak.
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