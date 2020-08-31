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Thiam hat-trick yaptı, Fenerbahçe kazandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2020 23:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir diğer Süper Lig ekibi Antalyaspor ile The Land Of Legends Cup kapsamında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım maçı 4-0 kazandı.

Thiam hat-trick yaptı, Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup yarı final maçında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki maçı 4-0 kazanarak organizasyonda adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin gollerini Mame Thiam (29, 40, 82) ve Caner Erkin (63-penaltı) kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.

Sarı-lacivertliler, The Land Of Legends Cup finalinde, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle karşılaşacak.

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