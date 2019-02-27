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Thibaut Courtois'nın Alba Carrillo'yla 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 27.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

İspanya, Thibaut Courtois ile Alba Carrillo'nun aşkını konuşuyor. Real Madrid forması giyen Belçikalı kaleci Courtois'nın yaklaşık 1 aydır 32 yaşındaki Carrillo ile yaşadığı ortaya çıktı.

Thibaut Courtois'nın Alba Carrillo'yla 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı

MYNET.COM | Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın yeni sevgilisi, İspanya'da gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Yıldız futbolcunun, yaklaşık bir aydır model Alba Carrillo ile görüştüğü belirtilirken, İspanyol magazin dergisi Semana, yeni çiftin birlikte görüntülendiği fotoğrafı yayınladı.

Courtois ile yaşadığı aşk gündeme bomba gibi düşen Alba Carrillo, spor dünyasına yabancı bir isim değil.

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2010 yılında motorsiklet sporcusu Fonsi Nieto ile ilişki yaşayan Carrillo, 2011 yılında dünya evine girmiş ve 2012 yılında da oğlu Lucas Gonzalez'i dünyaya getirdi. Carrillo'nun Nieto ile ilişkisi, 2012 yılında sona erdi.

Daha sonrasında tenisçi Feliciano Lopez ile 2014 yılında bir ilişki yaşayan 32 yaşındaki model, 2016 yılında evlenmiş ancak 2017 yılında boşanarak kısa süreli bir evlilik yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Thibaut Courtois Alba Carrillo

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