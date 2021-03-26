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Thierry Henry, sosyal medyadan çıkacak

26.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız teknik direktör ve eski yıldız futbolcu Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı yeterince önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya platformlarını kapatacağını duyurdu.

Thierry Henry, sosyal medyadan çıkacak

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımla kararını bildiren Henry, yarın tüm hesaplarını kapatacağını ifade etti.

Son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'te teknik direktörlük görevi yapan Henry, sosyal medya platformlarının "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı hesap verilebilir olması gerektiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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