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Thodex reklamında oynayan ünlüler hakkında takipsizlik kararı verildi

09.04.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı vatandaşlar, Thodex reklamlarında oynayarak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından aralarında Özge Ulusoy, Edis ve Gökçe Bahadır gibi ünlü manken ve sanatçılarında bulunduğu 17 kişi hakkında karar çıktı.

Thodex reklamında oynayan ünlüler hakkında takipsizlik kararı verildi

Kripto para borsası Thodex'in reklamlarında oynayan bazı ünlüler hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı mağdurlar da reklamını yaparak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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17 KİŞİ HAKKINDA SUÇLAMA

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 17 kişi hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Savcılığın takipsizlik kararında bir kısım mağdurun avukatlarının yaptığı suç duyurusuna yer verildi.

Buna göre, Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.

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EKONOMİST DE VAR

Suç duyurusunda, yine ekonomist Ercan Öz'ün Thodex'e destek vermesinin de birçok kişinin bu firmaya yatırım yapmasına neden olduğu ifade edildi.

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BAĞLARI BULUNAMADI

Takipsizlik kararında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, ünlü olarak tabir edilen kişilerin Thodex isimli kripto para borsası, kurucusu ve yöneticileriyle ilgili irtibat, bağlantı ve suç unsuru teşkil eden eylemlerinin araştırılmasının istendiği anlatıldı.

Kararda, emniyetten gelen cevap yazısına değinildi. Emniyetin yazısında, "Gönderilen ihbar dilekçesine istinaden Thodex isimli soruşturmanın yürütüldüğü dosyanın incelenmesinde gerek yakalanan şüphelilerin ifadeleri gerek zanlıların banka hesapları gerekse ünlü diye tabir edilen kişilerin Thodex isimli firmayla bağlantıları kontrol edildiğinde Thodex isimli yapı ve örgütle herhangi bir illiyet bağlarının olmadığı anlaşılmıştır" değerlendirmesi yer aldı.

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"BİLME İHTİMALLERİ YOK"

Emniyetin yazasında, belirtilen kişilerin firmanın reklamını yapmalarının tek başına suça iştirak etmelerine yönelik bir delil olmadığı belirtilerek, kamuoyunca bilinen popülaritesi yüksek insanların birçok firmanın reklamında oynadığı, bu firmaların sonradan insanları dolandıracağını bilme ihtimallerinin bulunmadığı kaydedildi.

Yazıda, bu gerekçelerle adı geçen kişilerin suça konu olay ve bahse konu örgütle herhangi bir bağının bulunmadığı vurgulandı.
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"REKLAMDA OYNAMAK SUÇ DEĞİL"

Takipsizlik kararında, MASAK'tan gelen rapora göre de ismi geçen kişiler hakkında atılı suça iştirak ettiklerine dair herhangi bir eylemlerinin yer almadığı bilgisine yer verildi.

Hakkında iddianame düzenlenen Thodex platformunun kurucusu ve yöneticilerinin gerçekleştirdikleri mağdurların zararlarına yönelik eylemlerin sadece platforma erişim yetkisi olan kişilerce binilebileceğine dikkati çekilen kararda, haklarında suç duyurusu bulunan ünlülerin zaman zaman birçok reklam filminde de oynadıkları anlatıldı.

Kararda, adı geçen kişilerin, Thodex'in reklam filminde oynamalarının dışında başka bir bağlarının olmadığı vurgulanarak, bu kişilerin firmanın reklam filminde yer almaları şeklindeki eylemlerinin tek başına suç unsuru niteliğinde olmadığı belirtildi.

Kararda, bu gerekçelerle 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.


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Thodex
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