SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Thomas Müller Sürprizi! Bayern Münih Efsanesi MLS'e Mi Transfer Oluyor?

Alman futbolunun efsane isimlerinden Thomas Müller'in, 25 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından MLS'e transfer olacağı iddiaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Vancouver Whitecaps ve FC Cincinnati'nin Müller için yarıştığı belirtilirken, transferin detayları merakla bekleniyor.

Thomas Müller Sürprizi! Bayern Münih Efsanesi MLS'e Mi Transfer Oluyor?
Thomas Müller

Thomas Müller

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

25 Yıllık Bayern Münih Kariyerinin Ardından Thomas Müller'in Yeni Durağı Kuzey Amerika Mı Olacak?

Alman futbolunun sembol isimlerinden Thomas Müller'in Bayern Münih ile olan uzun ve başarılı birlikteliği sona ermek üzere. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kariyerine MLS'te devam edeceği yönündeki haberler futbolseverleri şaşırttı. Bild'in haberine göre, Vancouver Whitecaps, Müller'i kadrosuna katmak için FC Cincinnati ile görüşmelere başladı. Transferin önündeki en büyük engel, FC Cincinnati'nin Müller üzerindeki 'Discovery Right' adı verilen öncelik hakkı. Vancouver Whitecaps, bu hakkı FC Cincinnati'den satın alarak Müller'i transfer etmeyi hedefliyor. MLS'te her takımın, her yıl belirli sayıda oyuncu için sahip olduğu bu hak, transfer sürecinde önemli bir rol oynuyor.

MULLER İÇİN MLS İDDİASI

Thomas Müller Sürprizi! Bayern Münih Efsanesi MLS e Mi Transfer Oluyor? 1

İngiliz spor gazetecisi Ben Jacobs'un aktardığı bilgilere göre, Vancouver Whitecaps ve FC Cincinnati arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin 2026 sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşmeyle tamamlanması bekleniyor. Daha önce Los Angeles FC'nin de Müller ile ilgilendiği ancak Vancouver'ın devreye girmesiyle bu transferden vazgeçtiği belirtiliyor. Thomas Müller'in MLS'e transferi, akıllara Pele ve Franz Beckenbauer gibi efsane isimlerin de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki futbol kariyerlerini getiriyor. Beckenbauer'in New York Cosmos formasıyla kazandığı başarılar, Müller için de bir motivasyon kaynağı olabilir. Müller'in MLS'teki performansı, ligin popülaritesine ve rekabet gücüne de önemli katkılar sağlayacaktır. Müller'in olası transferi, sadece MLS için değil, Alman futbolu için de önemli bir dönüm noktası. Bayern Münih'in sembol oyuncularından birinin takımdan ayrılması, takımın dinamiklerini ve taraftarın beklentilerini de etkileyecektir. Ancak Müller'in yeni macerası, hem oyuncu hem de MLS için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Thomas Müller'in MLS'e transferi, futbol dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Transferin gerçekleşmesi halinde, Müller'in performansı ve MLS'e sağlayacağı katkılar yakından takip edilecek. Alman efsanenin, kariyerinin son döneminde yeni bir başarı hikayesi yazıp yazamayacağı ise zamanla görülecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da yıldız oyuncunun isteği şaşırttı!G.Saray'da yıldız oyuncunun isteği şaşırttı!
G.Saray'da Barış için kritik günler! Teklif geldiG.Saray'da Barış için kritik günler! Teklif geldi
Anahtar Kelimeler:
transfer MLS Major League Soccer Thomas Müller bayern munih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

G.Saray'da Lazio maçı öncesi imza şovu var!

G.Saray'da Lazio maçı öncesi imza şovu var!

İtalyanlar teklif yaptı! Yıldız ismin gidişine red

İtalyanlar teklif yaptı! Yıldız ismin gidişine red

Beşiktaş'tan yıldız ismin satışı için yeni formül!

Beşiktaş'tan yıldız ismin satışı için yeni formül!

Bayern Münih Sane'nin yerini onunla dolduruyor!

Bayern Münih Sane'nin yerini onunla dolduruyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.