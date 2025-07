Thomas Müller Sürprizi! Bayern Münih Efsanesi MLS'e Mi Transfer Oluyor?

25 Yıllık Bayern Münih Kariyerinin Ardından Thomas Müller'in Yeni Durağı Kuzey Amerika Mı Olacak?

Alman futbolunun sembol isimlerinden Thomas Müller'in Bayern Münih ile olan uzun ve başarılı birlikteliği sona ermek üzere. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kariyerine MLS'te devam edeceği yönündeki haberler futbolseverleri şaşırttı. Bild'in haberine göre, Vancouver Whitecaps, Müller'i kadrosuna katmak için FC Cincinnati ile görüşmelere başladı. Transferin önündeki en büyük engel, FC Cincinnati'nin Müller üzerindeki 'Discovery Right' adı verilen öncelik hakkı. Vancouver Whitecaps, bu hakkı FC Cincinnati'den satın alarak Müller'i transfer etmeyi hedefliyor. MLS'te her takımın, her yıl belirli sayıda oyuncu için sahip olduğu bu hak, transfer sürecinde önemli bir rol oynuyor.

MULLER İÇİN MLS İDDİASI

İngiliz spor gazetecisi Ben Jacobs'un aktardığı bilgilere göre, Vancouver Whitecaps ve FC Cincinnati arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin 2026 sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşmeyle tamamlanması bekleniyor. Daha önce Los Angeles FC'nin de Müller ile ilgilendiği ancak Vancouver'ın devreye girmesiyle bu transferden vazgeçtiği belirtiliyor. Thomas Müller'in MLS'e transferi, akıllara Pele ve Franz Beckenbauer gibi efsane isimlerin de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki futbol kariyerlerini getiriyor. Beckenbauer'in New York Cosmos formasıyla kazandığı başarılar, Müller için de bir motivasyon kaynağı olabilir. Müller'in MLS'teki performansı, ligin popülaritesine ve rekabet gücüne de önemli katkılar sağlayacaktır. Müller'in olası transferi, sadece MLS için değil, Alman futbolu için de önemli bir dönüm noktası. Bayern Münih'in sembol oyuncularından birinin takımdan ayrılması, takımın dinamiklerini ve taraftarın beklentilerini de etkileyecektir. Ancak Müller'in yeni macerası, hem oyuncu hem de MLS için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Thomas Müller'in MLS'e transferi, futbol dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Transferin gerçekleşmesi halinde, Müller'in performansı ve MLS'e sağlayacağı katkılar yakından takip edilecek. Alman efsanenin, kariyerinin son döneminde yeni bir başarı hikayesi yazıp yazamayacağı ise zamanla görülecek.