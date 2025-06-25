SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Thomas Partey Arsenal'den ayrılıyor! Yerine ise Brendford'un yıldızı geliyor...

Arsenal'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Thomas Partey, 5 gün sonra İngiliz devinden ayrılıp bonservisini eline alıyor.

Thomas Partey Arsenal'den ayrılıyor! Yerine ise Brendford'un yıldızı geliyor...
Burak Kavuncu

Arsenal'ın 2020'de Atletico Madrid'den 50 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Thomas Partey, 30 Haziran'da serbest kalacak. Sky Sports'un haberine göre Ganalı orta saha oyuncusu Arsenal'ın sözleşme yenileme teklifini red etti ve serbest kalıyor.

HEDEF CHRISTIAN NORGAARD

mixcollage-11-jun-2025-11-18-am-4210

Partey'nin ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen İngiliz devi Arsenal, rotasını Premier Lig ekiplerinden Brentford'a çevirdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal'in, Brentford forması giyen Christian Norgaard ile ilgilendiği öğrenildi.

İSMİ DEVLERLE ANILIYOR

gUQJcpJfHxnWZpfMzmhAHT

Thomas Partey'in ismi zaman zaman Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da İspanyol basını serbest konuma düşecek oyuncuyla Barcelona'nın ilgilendiğini haberleştirdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulüpler Dünya Kupası F Grubu tamamlandı...Kulüpler Dünya Kupası F Grubu tamamlandı...
Gareth Southgate'e "şövalyelik" ünvanı...Gareth Southgate'e "şövalyelik" ünvanı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Brentford FC son dakika arsenal fenerbahçe galatasaray ingiltere premier lig transfer dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

AS gazetesinin Arda Güler anketi şaşırttı...

AS gazetesinin Arda Güler anketi şaşırttı...

Fenerbahçe Beko şampiyon...

Fenerbahçe Beko şampiyon...

V.Osimhen için ağır sözler! Duysa çıldıracak...

V.Osimhen için ağır sözler! Duysa çıldıracak...

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

Ünlü futbolcu Osayi’nin başına neler geldi neler! Gece kulübünde tanıştı, evine çağırdı... Soluğu karakolda aldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.