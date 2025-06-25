Thomas Partey Arsenal'den ayrılıyor! Yerine ise Brendford'un yıldızı geliyor...

Arsenal'ın 2020'de Atletico Madrid'den 50 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Thomas Partey, 30 Haziran'da serbest kalacak. Sky Sports'un haberine göre Ganalı orta saha oyuncusu Arsenal'ın sözleşme yenileme teklifini red etti ve serbest kalıyor.

HEDEF CHRISTIAN NORGAARD

Partey'nin ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen İngiliz devi Arsenal, rotasını Premier Lig ekiplerinden Brentford'a çevirdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal'in, Brentford forması giyen Christian Norgaard ile ilgilendiği öğrenildi.

İSMİ DEVLERLE ANILIYOR

Thomas Partey'in ismi zaman zaman Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da İspanyol basını serbest konuma düşecek oyuncuyla Barcelona'nın ilgilendiğini haberleştirdi.