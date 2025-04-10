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Thomas Reis'ten Galatasaray itirafı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 15:24
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Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, yarın sahalarında oynayacakları maç için kendilerinden çok rakiplerinin baskı hissedeğini söyledi.

Thomas Reis'ten Galatasaray itirafı!

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Galatasaray maçını değerlendirdi.

"GALATASARAY'DA BASKI DAHA FAZLA"

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Son haftalarda Samsunspor'un kötü performans göstermesine rağmen Galatasaray maçında üzerlerinde baskı hissetmeyeceklerini ifade eden Reis, "Bizim için çok baskı hissedeceğimiz bir maç olmayacak. Çok iyi bir rakiple oynayacağız. Galatasaray'ın şampiyonluk için oynayacağını biliyoruz. Bu nedenle onların daha fazla baskı hissedeceği düşüncesindeyim. Çok da iyi bir performans gösteremedik son maçlarda. Bu kötü gidişatı ligin geri kalanında iyi bir seviyeye getirmek için güzel bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN VE MORATA'YI SAVUNMAK"

Victor Osimhen ve Alvaro Morata'ya dikkat etmeleri gerektiğine işaret eden Reis, "Bu iki oyuncuyu maçın tamamında durdurmak çok zor olacak. Her şeyden önce yapılan ortaları iyi savunmamız gerekiyor. Orta yapmalarına da imkan vermememiz gerekiyor. Bunu her hafta çalışıyoruz. Temaslı bir şekilde içeride savunmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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spor Süper Lig Samsunspor futbol galatasaray
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