Thor: Love and Thunder’dan yeni fragman geldi! Christian Bale tamamen tanımaz halde

Yönetmen Taika Waititi, 2017 yapımı "Thor: Ragnarok"un devam filmi "Thor: Love and Thunder” için hazırlıklarını tamamladı. Stan Lee ve Jason Aaron'ın çizgi romanlarına dayanan "Thor: Love and Thunder", Waititi ve Jennifer Kaytin Robinson tarafından yazıldı.

ŞAŞIRTMAYA YETTİ

Thor:Love and Thunder filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth’un yanı sıra Chris Pratt, Karen Gillan, Russell Crowe ve Tessa Thompson gibi isimler yer alacak. Natalie Portman’ın Jane Foster karakteriyle seriye geri döndüğü filmde Christian Bale kötü karakter olan Gorr the God Butcher’ı canlandıracak. Sevilen oyuncunun karakteri için kullandığı makyajla birlikte yaşadığı değişim herkesi şaşırtmaya yetti.



