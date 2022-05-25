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Thor: Love and Thunder’dan yeni fragman geldi! Christian Bale tamamen tanımaz halde

25.05.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel’in merakla beklenen yeni filmi Thor: Love and Thunder’ın fragmanı yayınlandı. İngiliz oyuncu Christian Bale, filmin yayınlanan ilk fragmanında makyajıyla tamamen tanınmaz haliyle hayranlarını şaşırtmayı başardı. 8 Temmuz’da vizyona girmeye hazırlanan filmin fragmanı şimdiden beğeni topladı.

Yönetmen Taika Waititi, 2017 yapımı "Thor: Ragnarok"un devam filmi "Thor: Love and Thunder” için hazırlıklarını tamamladı. Stan Lee ve Jason Aaron'ın çizgi romanlarına dayanan "Thor: Love and Thunder", Waititi ve Jennifer Kaytin Robinson tarafından yazıldı.

ŞAŞIRTMAYA YETTİ

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Thor:Love and Thunder filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth’un yanı sıra Chris Pratt, Karen Gillan, Russell Crowe ve Tessa Thompson gibi isimler yer alacak.  Natalie Portman’ın Jane Foster karakteriyle seriye geri döndüğü filmde Christian Bale kötü karakter olan Gorr the God Butcher’ı canlandıracak. Sevilen oyuncunun karakteri için kullandığı makyajla birlikte yaşadığı değişim herkesi şaşırtmaya yetti.

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