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Thor: Love and Thunder hakkında ne biliyorsa anlattı: 'Yeni göreceğimiz karakterler...'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.12.2020 07:30 | Son Güncelleme:
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Thor: Love and Thunder filminde Valkyrie karakterini canlandıran Tessa Thompson film hakkında konuştu. Tessa Thompson: 'Thor: Love and Thunder'da yeni Marvel karakterleri olacak'

Tessa Thompson, Valkyrie karakterini canlandıracağı Thor: Love and Thunder hakkında konuştu. Thompson "Filmde bazı yeni karakterler var; Marvel Sinematik Evreni'nin diğer köşelerinden bazı karakterler var" dedi ve ekledi: Valkyrie'nin Yeni Asgard'ın Kralı olacağını kesinlikle söyleyebilirim.

Tessa Thompson, geçtiğimiz günlerde The Playlist'e verdiği röportajda Thor: Love and Thunder'dan bahsetti. Oyuncu, canlandırdığı Valkyrie karakterinin yeni versiyonunu eski haliyle karşılaştırdı ve filmde izleyiciyi bekleyen sürprizlerde bahsetti.

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Thor filmlerinde Valkyrie olarak tanıdığımız ve hikayenin devamlılığında önemli bir yeri olan Tessa Thompson, Thor: Love and Thunder'da karakterinin gidişatı ile ilgili şunları söyledi:

"Onu bulduğumuzda Yeni Asgard'ın Kralı olacağını kesinlikle söyleyebilirim. Diğer filmlerde de olduğu gibi, Thor: Love and Thunder'da da Thor'un dahil olduğu maceraların bir parçası olacak. Gerçekten havalı şeylerin döndüğünü söyleyebilirim"

"Filmde bazı yeni karakterlerimiz var; Marvel Sinematik Evreni'nin diğer köşelerinden bazı karakterler var. Ve belki de bu yeni göreceğimiz karakterler önceleri gördüklerimizdir."

THOR: LOVE AND THUNDER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Love and Thunder, 6 Mayıs 2022'de vizyondaki yerini alacak.

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