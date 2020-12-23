Thor: Love and Thunder hakkında ne biliyorsa anlattı: 'Yeni göreceğimiz karakterler...'

Tessa Thompson, Valkyrie karakterini canlandıracağı Thor: Love and Thunder hakkında konuştu. Thompson "Filmde bazı yeni karakterler var; Marvel Sinematik Evreni'nin diğer köşelerinden bazı karakterler var" dedi ve ekledi: Valkyrie'nin Yeni Asgard'ın Kralı olacağını kesinlikle söyleyebilirim.

Tessa Thompson, geçtiğimiz günlerde The Playlist'e verdiği röportajda Thor: Love and Thunder'dan bahsetti. Oyuncu, canlandırdığı Valkyrie karakterinin yeni versiyonunu eski haliyle karşılaştırdı ve filmde izleyiciyi bekleyen sürprizlerde bahsetti.

Thor filmlerinde Valkyrie olarak tanıdığımız ve hikayenin devamlılığında önemli bir yeri olan Tessa Thompson, Thor: Love and Thunder'da karakterinin gidişatı ile ilgili şunları söyledi:

"Onu bulduğumuzda Yeni Asgard'ın Kralı olacağını kesinlikle söyleyebilirim. Diğer filmlerde de olduğu gibi, Thor: Love and Thunder'da da Thor'un dahil olduğu maceraların bir parçası olacak. Gerçekten havalı şeylerin döndüğünü söyleyebilirim"

"Filmde bazı yeni karakterlerimiz var; Marvel Sinematik Evreni'nin diğer köşelerinden bazı karakterler var. Ve belki de bu yeni göreceğimiz karakterler önceleri gördüklerimizdir."

THOR: LOVE AND THUNDER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Love and Thunder, 6 Mayıs 2022'de vizyondaki yerini alacak.



