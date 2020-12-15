Thor filminin yeni kötüsü Christian Bale’in yeni bağlantısı ortaya çıktı! Venom...

Rol aldığı filme yön veren aktörlerden olan Christian Bale’in yeni Thor filmi Thor: Love and Thunder’da Gorr the God Butcher karakterini canlandıracağı açıklanmıştı.

Hollywood’un en ünlü isimlerinden Christian Bale’in yeni Thor filmi Thor: Love & Thunder’da Gorr the God Butcher karakterini canlandıracağı açıklanmıştı ve bu karakterin Venom’la önemli bir bağı söz konusu.

CHRİSTİAN BALE’İN CANLANDIRACAĞI KARAKTERİN VENOM BAĞLANTISI

Gorr karakteri yabancı bir gezegenden geliyor ve esasen tanrılara itaat etmeye inansa da tüm ailesinin hayatını kaybetmesinin ardından bunun tamamen saçmalık olduğunu düşünüp farklı bir istikamete yöneliyor.

Screen Rant'in haberine göre Gorr halkından uzaklaşıyor ve çölde yalnız başına gezinmeye başlıyor. Karakter burada iki tanrının birbirleriyle savaştığına tanık oluyor ve içlerinden biri diğerini alt etmek için onun yardımını istiyor. Ancak yaşadığı yıkımın ardından tanrıların var olduğunun farkına varması onlara duyduğu nefretin daha da körüklenmesine neden oluyor. Bu tam da Gorr’un olağanüstü yetenekler kazanmasını sağlayan Necrosword’u kullanmaya başladığı ana tekabül ediyor.