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Thor filminin yeni kötüsü Christian Bale’in yeni bağlantısı ortaya çıktı! Venom...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.12.2020 07:28 | Son Güncelleme:
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Thor filminin yeni kötüsü Christian Bale’in yeni bağlantısı ortaya çıktı! Venom...

Geçtiğimiz günlerde Christian Bale’in, Thor: Love and Thunder filminin kötü adamı Gorr the God Butcher karakterini canlandıracağı kesinleşmişti. Christian Bale'in yeni Thor filminde canlandıracağı karakterin Venom'la nasıl bir bağı var?

Rol aldığı filme yön veren aktörlerden olan Christian Bale’in yeni Thor filmi Thor: Love and Thunder’da Gorr the God Butcher karakterini canlandıracağı açıklanmıştı.

Hollywood’un en ünlü isimlerinden Christian Bale’in yeni Thor filmi Thor: Love & Thunder’da Gorr the God Butcher karakterini canlandıracağı açıklanmıştı ve bu karakterin Venom’la önemli bir bağı söz konusu.

CHRİSTİAN BALE’İN CANLANDIRACAĞI KARAKTERİN VENOM BAĞLANTISI

Gorr karakteri yabancı bir gezegenden geliyor ve esasen tanrılara itaat etmeye inansa da tüm ailesinin hayatını kaybetmesinin ardından bunun tamamen saçmalık olduğunu düşünüp farklı bir istikamete yöneliyor.

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Screen Rant'in haberine göre Gorr halkından uzaklaşıyor ve çölde yalnız başına gezinmeye başlıyor. Karakter burada iki tanrının birbirleriyle savaştığına tanık oluyor ve içlerinden biri diğerini alt etmek için onun yardımını istiyor. Ancak yaşadığı yıkımın ardından tanrıların var olduğunun farkına varması onlara duyduğu nefretin daha da körüklenmesine neden oluyor. Bu tam da Gorr’un olağanüstü yetenekler kazanmasını sağlayan Necrosword’u kullanmaya başladığı ana tekabül ediyor.

Ve bu hikâye onu bir şekilde Venom’la bağlantılı hale getiriyor. Marvel, Gorr’un Klyntar ırkının simbiyotlarıyla bağlantılı olduğunu doğruladı. Gorr’un simbiyotu All-Black, Knull’un yarattığı ilk simbiyotlardan biri ve kadim kozmik tanrının gölgesinden oluşturulmuştu.

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Knull ayrıca Eddie Brock’u Venom’a dönüştüren simbiyotun yaratılmasından da sorumlu. Marvel Sinematik Evreni’ndeki bu ufak detay karakterleri bir şekilde birbirine bağlayabilir.

Gorr the God Butcher’ın nasıl tasvir edileceğine bağlı olarak bu bağla birlikte Venom, Marvel evrenine dahil edilebilir. Tom Hardy, Venom karakterini bir kez canlandırmıştı ama görünüşe göre bunun daha farklı biçimlerde devamı gelebilir. (Independent Türkçe)

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