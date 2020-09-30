THY Avrupa Ligi'nin en başarılısı Messina

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından 'efsane' olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması ve bir sezon takım çalıştırmama kararıyla ligin en tecrübelisi Messina oldu.

Avrupa basketboluna 5 sezon sonra geçen yıl ülkesinin takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan için dönen Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN 5 BAŞANTENÖR VAR

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 5 isim bulunuyor.

Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.