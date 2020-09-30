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THY Avrupa Ligi'nin en başarılısı Messina

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 30.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

THY Avrupa Ligi'nin en başarılısı Messina

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından 'efsane' olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması ve bir sezon takım çalıştırmama kararıyla ligin en tecrübelisi Messina oldu.

Avrupa basketboluna 5 sezon sonra geçen yıl ülkesinin takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan için dönen Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN 5 BAŞANTENÖR VAR

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 5 isim bulunuyor.

Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

ERGİN ATAMAN'IN 15. SEZONU OLACAK

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi sahnesine 15. kez çıkacak. Başarılı başantrenör, Messina, Dusko Ivanovic (Baskonia) ve Aito Garcia Reneses'den (ALBA Berlin) sonra organizasyonda en çok yer alan dördüncü başantrenör olarak sezona başlayacak.

OBRADOVİC 7 SEZON SONRA YOK

THY Avrupa Ligi, 2013'ten sonra ilk kez Avrupa'nın en başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic olmadan başlayacak. Obradovic, 2001'de itibaren tek isim altında oynanan Avrupa Ligi'nde ikinci kez yer almayacak. Tecrübeli başantrenör Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra 2012-2013 sezonunda da takım çalıştırmamıştı.

Avrupa Ligi'nde 7 yıl sonra yer almayacak Obradovic, 25 sezon yer aldığı organizasyonda 9 kez şampiyon olarak tarihin en başarılı başantrenörü olarak dikkati çekiyor.

AVRUPA LİGİ TECRÜBESİ OLMAYANLAR DİKKATİ ÇEKİYOR

Bu sezon THY Avrupa Ligi organizasyonunda 4 yeni başantrenör olacak. Bu isimlerin başında Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Igor Kokoskov geliyor. Uzun yıllar NBA'de çalışan, Slovenya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan 49 yaşındaki başantrenör, kariyerinin ilk Avrupa Ligi deneyimini sarı-lacivertlilerle yaşayacak.

Kokoskov gibi Georgios Vovoras (Panathinaikos OPAP), Martin Schiller (Zalgiris) ve TJ Parker (ASVEL) da ilk Avrupa Ligi sezonlarını takımlarıyla geçirecek.

LİGİN EN YAŞLISI RENENES, EN GENCİ TJ PARKER

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör Alman ekibi ALBA Berlin'i çalıştıracak Aito Garcia Reneses olacak. İspanyol ekibinin 74 yaşındaki başantrenörü, 16. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Fransız temsilcisi Asvel'in 36 yaşındaki çalıştırıcısı TJ Parker görev yapacak. Geçen sezon asistan koç olarak görev alan Parker, ilk kez bu kulvarda başantrenörlük yapacak.

(AA)

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