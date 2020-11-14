SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. THY Euroleague'de 8. haftanın MVP'si Vladimir Lucic

THY Euroleague'de 8. haftanın MVP'si Vladimir Lucic

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 14.11.2020 15:56 | Son Güncelleme

THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Bayern Münih'in evinde Valencia Basket'i 90-79 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanı oynayan Sırp oyuncu Vladimir Lucic seçildi.

THY Euroleague'de 8. haftanın MVP'si Vladimir Lucic

THY Euroleague’de 8. hafta tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Bayern Münih'in Sırp oyuncusu Vladimir Lucic seçildi.

ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80

Lucic, Münih'in sahasında Valencia Basket'i 90-79 yendiği mücadelede 31 yaşındaki basketbolcu, 22 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Sırp oyuncu bu performansı ile 35 verimlilik puanı aldı. Vladimir Lucic bir ay içinde ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü almış oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Haftanın MVP’si Rodrigue BeauboisHaftanın MVP’si Rodrigue Beaubois
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı
O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Dorukhan, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı!
Dorukhan, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Euroleague'de 8. haftanın MVP'si Vladimir Lucic
Haftanın MVP'si Vladimir Lucic
THY Euroleague'de Türk takımlarından 2'de 1
Euroleague'de haftanın toplu sonuçları
ÖZET | Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 77-80
Anadolu Efes deplasmanda güldü
THY Euroleague’de 7. haftanın MVP’si Rodrigue Beaubois
Haftanın MVP’si Rodrigue Beaubois
Mehmet Okur: Fenerbahçe'de koçluk yapmayı isterim
Mehmet Okur'dan F.Bahçe itirafı
ÖZET | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 91-89
Anadolu Efes, sahasında Maccabi'yi devirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.