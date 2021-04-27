THY Euroleague Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bu akşam Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya’da oynanacak Anadolu Efes Real Madrid maçı nefesleri kesecek…

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Madrid kentinde Wizink Center'da oynanacak Anadolu Efes Real Madrid mücadelesi 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, 3 galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynama hakkı elde edeceği çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Anadolu Efes, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde Final Four'a yükselecek.

Anadolu Efes-Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 35. karşılaşacak. Organizasyonda 2000’den itibaren oynanan 34 müsabakanın 23'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 723. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Avrupa arenasında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 475. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 474 müsabakada 255 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.



