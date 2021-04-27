SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. THY Euroleague Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

THY Euroleague Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

27.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, Real Madrid serisinde üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, İspanya'daki maçta Real Madrid karşısında galip gelmesi durumunda adını Final-Four'a yazdıracak.

THY Euroleague Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bu akşam Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya’da oynanacak Anadolu Efes Real Madrid maçı nefesleri kesecek…

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Madrid kentinde Wizink Center'da oynanacak Anadolu Efes Real Madrid mücadelesi 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, 3 galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynama hakkı elde edeceği çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Anadolu Efes, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde Final Four'a yükselecek.

Anadolu Efes-Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 35. karşılaşacak. Organizasyonda 2000’den itibaren oynanan 34 müsabakanın 23'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 723. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Avrupa arenasında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 475. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 474 müsabakada 255 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Samantha Whitcomb sezonu kapattıSamantha Whitcomb sezonu kapattı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir fb li olarak insaallah bu macida alicak ce final four a kalip gecen yil hakki olan kupayı bu yil alicak diye düşünüyorum anadolu efes in

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.