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THY EuroLeague yönetiminden Rusya'ya flaş yaptırım

28.02.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague yönetimi, EuroLeague'de mücadele eden 3 Rus takımını ve EuroCup'ta mücadele eden tek takımın katılımın askıya aldı.

THY EuroLeague yönetiminden Rusya'ya flaş yaptırım

THY EuroLeague yönetimi ve hissedarlar birliği, Rus takımlarının EuroLeague ve Eurocup'a katılımlarını askıya aldı.

İşte THY EuroLeague'den yapılan açıklama:

  1. Rusya Federasyonu takımlarının hem THY EuroLeague'e (CSKA Moskova, Zenit, UNICS Kazan) hem de EuroCup'a katılımları askıya alınmıştır.

  2. EuroLeague, durumun gelişimini sürekli olarak izleyecektir. Durum elverişli bir şekilde değişmezse, liglerin sıralamasını yapmak için Rus takımlarına karşı sezon boyunca yapılan maçların sonuçları iptal edilecek.

EuroLeague yönetimi ve kulüpleri, her türlü şiddet ve savaş eylemine karşı barışa olan bağlılıklarını yineliyor ve saygı, kapsayıcılık ve çeşitliliği, organizasyonun ve takımların özünde yer alan değerleri teşvik etmek için seslerini yükseltmeye devam edecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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