Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur'un kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve kariyeri hakkındaki bilgiler sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. 2002 doğumlu olan Tiago Çukur Hollanda'da dünyaya gelen Türk milli futbolcudur. Yurt dışında birçok takımda forma giyip deneyim kazanan başarılı oyuncu, kariyerine artık Fenerbahçe'de devam edecek. Peki, Tiago Çukur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur hangi takımlarda oynadı?

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002, Amsterdam doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kariyerine Zeeburgia altyapısında başlayan Tiago Çukur daha sonra Feyenord'un altyapı takımına bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Daha sonrasında AZ Alkmaar U17 ve U19 takımlarında kendini geliştiren Çukur, İngiliz ekibi Watford'a transfer oldu.

Watford'dan Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderilen Tiago Çukur kariyerinde 55 maça çıktı ve 15 gol 2 asist yaptı.

