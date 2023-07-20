TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri tıbbi sekreterlik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

Tıbbi sekreterlik taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Tıbbi sekreterlik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Tıbbi sekreterlik taban puanları ile ilgili detaylar...
Tıbbi sekreterlik taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|338703
|360.54964
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|462858
|338.98258
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|498008
|333.8968
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|506788
|332.66461
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|532994
|329.09603
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|539256
|328.28112
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|540129
|328.17076
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|555955
|326.12536
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|566244
|324.84628
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|570489
|324.3196
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|576683
|323.55556
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|578661
|323.30077
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|579718
|323.17198
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|581362
|322.97259
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|586181
|322.40219
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|588782
|322.07826
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|591098
|321.8
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|591785
|321.72062
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|592405
|321.64331
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|594651
|321.37569
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|595936
|321.22511
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|596980
|321.09462
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|600027
|320.7372
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|607803
|319.83157
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|615929
|318.89608
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|618752
|318.56921
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|635315
|316.7097
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|635828
|316.65373
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|655166
|314.53434
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|661944
|313.79804
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|665946
|313.37757
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|671478
|312.7702
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|679409
|311.91925
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|684299
|311.39815
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|684761
|311.34866
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|685707
|311.25491
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|688926
|310.91473
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|689865
|310.81516
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|692995
|310.48218
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|693482
|310.42973
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|694420
|310.3348
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|694876
|310.28816
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|696534
|310.1121
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|697346
|310.03182
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|697420
|310.02407
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|707138
|309.02711
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|712027
|308.52626
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|714264
|308.29725
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|715018
|308.2219
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|733190
|306.40582
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|735620
|306.17255
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|735960
|306.14028
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|742036
|305.54243
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|742348
|305.51432
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|742518
|305.49964
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|743105
|305.44565
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|743476
|305.41167
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|745781
|305.19328
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|750419
|304.75186
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|750997
|304.70015
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|757975
|304.01668
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|760079
|303.81908
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|762238
|303.6162
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|767249
|303.13671
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|767600
|303.10734
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|767792
|303.08787
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|767802
|303.08651
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|769191
|302.95522
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|772678
|302.62322
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|773807
|302.51355
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|776218
|302.28621
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|776369
|302.27084
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|781756
|301.75946
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|781863
|301.74877
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|782506
|301.69207
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|782611
|301.68234
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|783171
|301.63055
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|784040
|301.55512
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|794767
|300.55439
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|796548
|300.39055
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|799295
|300.12376
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|800446
|300.01604
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|800592
|300.00223
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|802639
|299.81612
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|805761
|299.53188
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|809095
|299.23085
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|810344
|299.11597
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|811755
|298.97922
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|814743
|298.69954
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|816499
|298.54801
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|818251
|298.38654
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|818292
|298.38319
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|818815
|298.33407
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|823731
|297.88062
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|824903
|297.77391
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|825252
|297.744
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|828946
|297.40372
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|835686
|296.78573
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|837680
|296.61111
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|841376
|296.28879
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|841996
|296.23221
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|848144
|295.69185
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|848151
|295.69138
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|848367
|295.67059
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|848524
|295.65671
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|853142
|295.24673
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|858277
|294.80784
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|861563
|294.52155
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|861839
|294.49725
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|862155
|294.47146
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|862639
|294.43073
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|867686
|294.00204
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|867820
|293.98901
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|868415
|293.9367
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|870039
|293.79496
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|870604
|293.74317
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|871917
|293.62944
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|874590
|293.39683
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|874881
|293.37305
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|878732
|293.03806
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|882023
|292.75774
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|901194
|291.14662
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|901882
|291.09015
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|917920
|289.74856
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|922131
|289.40209
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|922220
|289.39363
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|930531
|288.70979
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|933907
|288.43302
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|936702
|288.20216
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|943129
|287.68219
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|948623
|287.22416
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|949675
|287.13885
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|949921
|287.11976
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|950874
|287.04536
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|954632
|286.73663
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|969035
|285.59739
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|970635
|285.47328
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|971841
|285.38057
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|976662
|285.0062
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|980733
|284.68584
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|982838
|284.51608
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|983780
|284.44249
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|991966
|283.81764
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1000395
|283.17518
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1000536
|283.16306
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1001547
|283.08375
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1005248
|282.79416
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1010048
|282.41961
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1017037
|281.88034
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1017134
|281.8718
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1029213
|280.96912
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1031406
|280.80408
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1035508
|280.4981
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1042400
|279.97493
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1044434
|279.82021
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1046579
|279.66382
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1064799
|278.32
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1094057
|276.19784
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1103297
|275.53357
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1106819
|275.28019
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1125932
|273.93647
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1135676
|273.25548
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1144442
|272.64889
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1155218
|271.90397
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1163398
|271.34425
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1172124
|270.74696
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1175521
|270.51524
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1177013
|270.41572
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1192357
|269.38926
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1295614
|262.69001
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1299143
|262.47641
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1308394
|261.89633
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1309697
|261.8162
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1352177
|259.23118
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1373692
|257.9356
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1417824
|255.35287
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1506279
|250.35735
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1510474
|250.12476
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1626264
|244.00566
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1628656
|243.88252
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1647265
|242.92566
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1680188
|241.2548
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1704645
|240.04071
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1732913
|238.67112
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1788285
|236.03373
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1802010
|235.39204
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1844934
|233.40731
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1911851
|230.40165
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1961784
|228.23405
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1971657
|227.81052
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1981110
|227.4035
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2006920
|226.30885
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2016306
|225.9132
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2019288
|225.78579
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2068865
|223.70657
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2099208
|222.46057
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2105762
|222.18984
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2106244
|222.16887
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2109102
|222.04989
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2113064
|221.88299
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2143851
|220.63174
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2190910
|218.74749
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2202387
|218.28022
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2254519
|216.17013
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2264653
|215.75803
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2301730
|214.27987
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2381995
|211.08895
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2418144
|209.61856
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2633897
|200.24458
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2686639
|197.58927
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2736936
|194.75059
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2766210
|192.86369
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2780395
|191.86961
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.