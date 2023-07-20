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  4. TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri tıbbi sekreterlik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANI 2023: YKS ile özel ve kamu üniversiteleri tıbbi sekreterlik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

20.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıbbi sekreterlik taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Tıbbi sekreterlik taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. İşte, Tıbbi sekreterlik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...

Tıbbi sekreterlik taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama bugün yapıldı. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. Tıbbi sekreterlik taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Tıbbi sekreterlik taban puanları ile ilgili detaylar...

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Tıbbi sekreterlik taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 338703 360.54964
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 462858 338.98258
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 498008 333.8968
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 506788 332.66461
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 532994 329.09603
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 539256 328.28112
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 540129 328.17076
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 555955 326.12536
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 566244 324.84628
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 570489 324.3196
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 576683 323.55556
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 578661 323.30077
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 579718 323.17198
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 581362 322.97259
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 586181 322.40219
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 588782 322.07826
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 591098 321.8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 591785 321.72062
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 592405 321.64331
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 594651 321.37569
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 595936 321.22511
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 596980 321.09462
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 600027 320.7372
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 607803 319.83157
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 615929 318.89608
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 618752 318.56921
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 635315 316.7097
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 635828 316.65373
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 655166 314.53434
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 661944 313.79804
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 665946 313.37757
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 671478 312.7702
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 679409 311.91925
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 684299 311.39815
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 684761 311.34866
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 685707 311.25491
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 688926 310.91473
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 689865 310.81516
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 692995 310.48218
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 693482 310.42973
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 694420 310.3348
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 694876 310.28816
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 696534 310.1121
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 697346 310.03182
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 697420 310.02407
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 707138 309.02711
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 712027 308.52626
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 714264 308.29725
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 715018 308.2219
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 733190 306.40582
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 735620 306.17255
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 735960 306.14028
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 742036 305.54243
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 742348 305.51432
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 742518 305.49964
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 743105 305.44565
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 743476 305.41167
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 745781 305.19328
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 750419 304.75186
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 750997 304.70015
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 757975 304.01668
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 760079 303.81908
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 762238 303.6162
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 767249 303.13671
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 767600 303.10734
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 767792 303.08787
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 767802 303.08651
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 769191 302.95522
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 772678 302.62322
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 773807 302.51355
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 776218 302.28621
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 776369 302.27084
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 781756 301.75946
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 781863 301.74877
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 782506 301.69207
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 782611 301.68234
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 783171 301.63055
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 784040 301.55512
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 794767 300.55439
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 796548 300.39055
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 799295 300.12376
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 800446 300.01604
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 800592 300.00223
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 802639 299.81612
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 805761 299.53188
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 809095 299.23085
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 810344 299.11597
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 811755 298.97922
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 814743 298.69954
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 816499 298.54801
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 818251 298.38654
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 818292 298.38319
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 818815 298.33407
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 823731 297.88062
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 824903 297.77391
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 825252 297.744
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 828946 297.40372
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 835686 296.78573
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 837680 296.61111
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 841376 296.28879
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 841996 296.23221
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 848144 295.69185
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 848151 295.69138
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 848367 295.67059
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 848524 295.65671
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 853142 295.24673
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 858277 294.80784
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 861563 294.52155
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 861839 294.49725
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 862155 294.47146
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 862639 294.43073
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 867686 294.00204
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 867820 293.98901
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 868415 293.9367
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 870039 293.79496
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 870604 293.74317
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 871917 293.62944
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 874590 293.39683
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 874881 293.37305
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 878732 293.03806
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 882023 292.75774
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 901194 291.14662
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 901882 291.09015
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 917920 289.74856
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 922131 289.40209
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 922220 289.39363
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 930531 288.70979
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 933907 288.43302
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 936702 288.20216
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 943129 287.68219
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 948623 287.22416
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 949675 287.13885
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 949921 287.11976
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 950874 287.04536
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 954632 286.73663
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 969035 285.59739
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 970635 285.47328
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 971841 285.38057
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 976662 285.0062
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 980733 284.68584
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 982838 284.51608
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 983780 284.44249
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 991966 283.81764
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1000395 283.17518
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1000536 283.16306
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1001547 283.08375
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1005248 282.79416
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1010048 282.41961
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1017037 281.88034
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2022 - 1017134 281.8718
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1029213 280.96912
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1031406 280.80408
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1035508 280.4981
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1042400 279.97493
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1044434 279.82021
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1046579 279.66382
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1064799 278.32
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1094057 276.19784
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1103297 275.53357
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1106819 275.28019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1125932 273.93647
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1135676 273.25548
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1144442 272.64889
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1155218 271.90397
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1163398 271.34425
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1172124 270.74696
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1175521 270.51524
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1177013 270.41572
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1192357 269.38926
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1295614 262.69001
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1299143 262.47641
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1308394 261.89633
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1309697 261.8162
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1352177 259.23118
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1373692 257.9356
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1417824 255.35287
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1506279 250.35735
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1510474 250.12476
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1626264 244.00566
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1628656 243.88252
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1647265 242.92566
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1680188 241.2548
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1704645 240.04071
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1732913 238.67112
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1788285 236.03373
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1802010 235.39204
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1844934 233.40731
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1911851 230.40165
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1961784 228.23405
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1971657 227.81052
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1981110 227.4035
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2006920 226.30885
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2016306 225.9132
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2019288 225.78579
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2068865 223.70657
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2099208 222.46057
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2105762 222.18984
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2106244 222.16887
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2109102 222.04989
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2113064 221.88299
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2143851 220.63174
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2190910 218.74749
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2202387 218.28022
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2254519 216.17013
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2264653 215.75803
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2301730 214.27987
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2381995 211.08895
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2418144 209.61856
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2633897 200.24458
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2686639 197.58927
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2736936 194.75059
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2766210 192.86369
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2780395 191.86961
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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