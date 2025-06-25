TikTok canlı yayınında yaşandı! Fenomen herkesin önünde öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Venezuela’da TikTok fenomeni canlı yayın sırasında dehşet anları yaşandı. 25 yaşındaki TikTok fenomeni Jesus Sarmiento’nun canlı yayın yaptığı sırada evine silahlı baskın düzenlendi.

Herkesi şaşkına çeviren olayda eli silahlı iki saldırgan en az 9 kurşunla fenomeni öldürdü. Annesi ise karnından yaralandı. Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, fenomen Gabriel Jesús Sarmiento'nun Maracay kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

İDDİALARI ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Sarmiento, internetteki içerikleri aracılığıyla sık sık suç örgütlerini ve kolluk kuvvetlerinde iddia edilen yolsuzlukları eleştiriyordu. Saldırıdan önceki saatlerde sosyal medyada birçok video paylaşarak bazı polis ve yetkililerin, ülkenin korkulan çeteleriyle birlikte çalıştığını iddia etmişti. Bakanlık, saldırının "GEDO'ların (İspanyolcada Organize Suç Yapılandırılmış Grupları) üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.

Ayrıca genç fenomenin tehditler aldığına dair güvenlik güçlerinden yardım istediği de ortaya çıktı.