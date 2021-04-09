Tiktok fenomeni Dilan Koç ağlayarak yardım istedi! 'Seni öldürüp, tecavüz edip...'

Sosyal medyada milyonlara ulaşan TikTok hesabıyla tanınan Dilan Koç, iki gündür tehdit aldığını açıkladı.

Tiktok'ta binlerce takipçisi bulunan Dilan Koç, ölüm tehdidi aldığını duyurduğu bir video paylaştı ve sesinin duyurulması konusunda yardım istedi.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Babasının olmadığını söyleyen Koç, çektiği videoda "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok. Bana şimdi yardım edin lütfen" ifadelerini kullanarak takipçilerinden yardım istedi.

Dilan Koç videoyu "Benim sesim olun, yanımda olun bu gönderimi paylaşın lütfen, ben öldükten sonra Dilan Koç ölümsüzdür demeyin, yardım edin" sözleriyle paylaştı.

Dilan Koç'un videosunu binlerce Twitter kullanıcısı, #dilankocyalnızdeğildir etiketiyle paylaşarak destek oluyor.



